Il primo vertice UE di Conte

Al via il vertice europeo. Questione migranti in primo piano : All 'ordine del giorno figurano infatti migrazione , sicurezza , difesa , Brexit e, ovviamente, economia e finanza . Ma sarà soprattutto il tema dei migranti a tenere banco dopo il caso della nave ...

Vertice Ue - Salvini : ‘Noi pronti a dire no’ Macron : ‘In Italia nessuna crisi migratoria Centri chiusi nei Paesi di primo approdo’ : Il risultato delle trattative tra i Paesi dell’Ue sulla gestione dei flussi migratori, dal punto di vista dell’Italia, non è affatto scontato: al Vertice di Bruxelles l’Italia è pronta a dire di no. In un’intervista a Der Spiegel uscita oggi in Germania, il ministro dell’Interno Matteo Salvini manda un nuovo messaggio ad Angela Merkel e alle istituzioni comunitarie a poche ore dalla riunione nella quale dovranno essere quantomeno ...

