Il post dolcissimo di Rita Dalla Chiesa per la figlia | “Orgogliosa di te”

dilei

: RT @UrbinatiSusanna: @Rebeka80721106 @DonatoMarinelli @CasaLettori @DavLucia @albertopetro2 @Sellitti_MR @samanthag1506 @life7575 @Antonell… - Rebeka80721106 : RT @UrbinatiSusanna: @Rebeka80721106 @DonatoMarinelli @CasaLettori @DavLucia @albertopetro2 @Sellitti_MR @samanthag1506 @life7575 @Antonell… - UrbinatiSusanna : @Rebeka80721106 @DonatoMarinelli @CasaLettori @DavLucia @albertopetro2 @Sellitti_MR @samanthag1506 @life7575… - StudioEmmeSrl : #attoredellasettimana ù Lei è Elisa Visari, una ragazza dallo sguardo dolcissimo e piena di determinazione. Qualch… -

(Di venerdì 29 giugno 2018)dedica unsu Instagram allaGiulia Cirese, vedova di Massimo Santoro, autore Rai morto a soli 52 anni. Bellissima come mamma, ma soprattutto forte e coraggiosa, Giulia ha dovuto affrontare la malattia del marito e combattere insieme a lui una battaglia contro un male che non gli ha lasciato scampo. A rendere ancora più tragica la morte dell’autore di Uno Mattina l’idea che abbia lasciato senza un papà Lorenzo, il nipote die figlio di Giulia. Le due donne hanno vissuto in silenzio e nel più stretto riserbo il lutto, cercando di superare (o per lo meno elaborare) un dolore immenso. A raccontarlo è stata proprio l’ex signora di Forum, che in un’intervista a Verissimo aveva commosso Silvia Toffanin, ripercorrendo la malattia di Massimo Santoro e la forza di suaGiulia davanti alla tragedia. ...