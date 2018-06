Il Pil in frenata riduce gli spazi per la manovra di ottobre : Pil in frenata, incognita tassi, clausole Iva da disinnescare, manovra correttiva che parte da 5 miliardi e potrebbe attestarsi a 9 miliardi nell’anno in corso – secondo le stime del...

Confesercenti : -5 mld con frenata Pil : 17.40 Confesercenti: -5 mld con frenata Pil La frenata dell'economia rilevata a inizio anno, aggravata dallo stallo politico seguito alle elezioni,ha bruciato circa 5 mld di crescita del Pil , lo 0,3%, tra il 2018 ed il 2019, causando un peggioramento del ...

Confesercenti : -5 mld con frenata Pil : 17.40 La frenata dell'economia rilevata a inizio anno, aggravata dallo stallo politico seguito alle elezioni,ha bruciato circa 5 mld di crescita del Pil , lo 0,3%, tra il 2018 ed il 2019, causando un peggioramento del ...

Confesercenti : -5 mld con frenata Pil : 17.40 La frenata dell'economia rilevata a inizio anno, aggravata dallo stallo politico seguito alle elezioni,ha bruciato circa 5 mld di crescita del Pil (lo 0,3%) tra il 2018 ed il 2019, causando un peggioramento del bilancio pubblico (+7,3 mld di euro di disavanzo).E' l'analisi Cer Ricerche per Confesercenti. L'effetto incertezza si protrarrebbe per tutto il 2019. Colpiti investimenti (in calo di 1,6 mld, 0,6% in meno sul previsto) e ...

Iran : C. Agricole - verso frenata Pil sotto 2% in 2018 - pesa spettro sanzioni - 2 - : 'Di fronte alla volontà dell'amministrazione statunitense di mettere in ginocchio l'economia Iraniana e di isolare il Paese politicamente e diplomaticamente, il presidente Hassan Rohani, rieletto un ...

Iran : C. Agricole - verso frenata Pil sotto 2% in 2018 - pesa spettro sanzioni : Parigi, 10 giu. (AdnKronos) – Nuove sanzioni Usa nei confronti dell’Iran avranno non solo delle conseguenze politiche importanti ma anche conseguenze economiche per il Paese: “una decelerazione della crescita del pil sotto il 2% già quest’anno e una recessione nel 2019 sono ormai ipotizzabili”. A sostenerlo in un report è il Crédit Agricole sottolineando che il crollo del valore del rial, la moneta Iraniana, già ha ...

Iran : C. Agricole - verso frenata Pil sotto 2% in 2018 - pesa spettro sanzioni (2) : (AdnKronos) – Con queste nuove sanzioni, quindi, si rileva nel report, “le esportazioni di petrolio o di gas potrebbero subire uno stop e la produzione potrebbe scendere dai 4,5 milioni di barili al giorno a circa 3 milioni”. Sono già numerose le multinazionali occidentali ad aver annunciato che si ritiravano dai loro progetti in Iran: Total, Psa, Siemens. Boeing e Airbus, probabilmente, consegneranno gli aeri già ordinarti ma ...