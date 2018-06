Il Papa ai nuovi cardinali | “No a gelosie e intrighi di palazzo”

Papa Francesco e nuovi Cardinali in visita da Benedetto XVI/ 14 nomi nel Concistoro : la preghiera con Ratziger : Papa Francesco crea 14 nuovi Cardinali: diretta streaming video Concistoro a Roma. Ecco chi sono: tra Dottrina della Fede e dialogo con l'Islam. 11 entrano anche in Conclave(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:20:00 GMT)

Il monito del Papa ai nuovi Cardinali : 'no' a gelosie e intrighi di palazzo : Concistoro. "A che serve guadagnare il mondo intero se si vive tutti presi da intrighi asfissianti che inaridiscono e rendono sterile il cuore e la missione?". Questa la domanda che Papa Francesco ha posto ai 14 nuovi Cardinali ai quali ha ...

Papa FRANCESCO CREA 14 NUOVI CARDINALI/ Concistoro diretta video : “servite Cristo e non sentitevi superiori” : PAPA FRANCESCO CREA 14 NUOVI CARDINALI: diretta streaming video Concistoro a Roma. Ecco chi sono: tra Dottrina della Fede e dialogo con l'Islam. 11 entrano anche in Conclave(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 17:22:00 GMT)

Concistoro - Papa Francesco crea 14 nuovi Cardinali/ Diretta video - ecco chi sono : 11 entrano in Conclave : Papa Francesco crea 14 nuovi Cardinali: Diretta streaming video Concistoro a Roma. ecco chi sono: tra Dottrina della Fede e dialogo con l'Islam. 11 entrano anche in Conclave(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Ecco chi sono i 14 nuovi cardinali - a San Pietro il quinto concistoro di Papa Francesco : Gli italiani sono sempre di meno, mentre crescono i cardinali che rappresentano il sud del mondo. Gli elettori provengono dell'Europa , 53, , 17 dall'America del Nord, 5 dall'America Centrale, 13 ...

Due nuovi titoli automobilistici annunciati dai papà di Burnout : Three Fields Entertainment ha annunciato due nuovi titoli per PS4, Xbox One e PC, e a dare la notizia sono stati proprio i fondatori di Criterion Games, Fiona Sperry e Alex Ward.Come riporta Eurogamer infatti gli sviluppatori hanno rivelato due giochi che sembrano familiari ad una certa IP propria di Criterion e che in molti conoscono.Il primo gioco è Danger Zone 2 è il seguito dell'originale uscito lo scorso anno, portandoci si strade reali e ...

Papa Francesco annuncia a sorpresa 14 nuovi cardinali : c’è anche il patriarca di Baghdad : sorpresa e incredulità anche tra alcuni dei neo eletti come l'elemosiniere pontificio Krajewski e il patriarca caldeo in Iraq. "Nessun ci aveva avvertiti" hanno dichiarato dopo aver appreso delle parole del Pontefice in Piazza San Pietro. Tra i neo porporati anche un semplice religioso non vescovo e undici membri votanti in un eventuale conclave.Continua a leggere

La nuova "squadra" del Papa - ecco i 14 nuovi cardinali annunciati da Francesco : ecco i nuovi cardinali annunciati dal Papa per il concistoro del 29 giugno. I nomi Ci sono mons. Raphael Sako, patriarca caldeo di Baghdad, mons. Luis Ladaria, prefetto della Congregazione per la...

Papa Francesco - a fine giugno 14 nuovi cardinali. Nell’elenco non c’è l’arcivescovo di Milano Mario Delpini : Porpora per Roma, ma non per Milano. Papa Francesco ha, infatti, annunciato che il 29 giugno prossimo nominerà 14 nuovi cardinali, di cui 11 elettori in un eventuale conclave, ovvero con meno di 80 anni di età. Tra essi ci sono ben tre italiani: Angelo De Donatis, vicario di Bergoglio per la diocesi di Roma; Giovanni Angelo Becciu, attualmente sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato, che voci molto insistenti danno come nuovo ...

Papa Francesco ha annunciato che nominerà 14 nuovi cardinali alla fine di giugno : In occasione della domenica di Pentecoste, Papa Francesco ha annunciato che il 29 giugno nominerà 14 nuovi cardinali. Tra i sacerdoti scelti per le nomine, 11 hanno meno di ottant’anni e per questa ragione in caso di morte del Papa The post Papa Francesco ha annunciato che nominerà 14 nuovi cardinali alla fine di giugno appeared first on Il Post.

Il Papa annuncia 14 nuovi Cardinali : Con l'aiuto dello Spirito Santo, tutti si adoperino nella ricerca di soluzioni giuste, efficaci e pacifiche alla grave crisi umanitaria, politica, economica e sociale che sta stremando la popolazione,...

Il Papa annuncia 14 nuovi cardinali. Il primo della lista è il patriarca di Baghdad : Roma. Ancora una volta nessun preavviso, neppure ai prescelti. Al termine del Regina Coeli di oggi, il Papa ha annunciato che il prossimo 29 giugno terrà un concistoro per la creazione di 14 nuovi cardinali, di cui 11 elettori. Il primo della lista è il patriarca di Babilonia dei caldei, in Iraq, ma