Il ministro Centinaio | ' Siamo pronti a reintrodurre i voucher in agricoltura' - In arrivo

Il ministro Centinaio : 'Pronti a reintrodurre i voucher in agricoltura' : "Siamo pronti a reintrodurre i voucher nelle imprese agricole perché utili per combattere il lavoro in nero". Lo annuncia il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, aggiungendo: "Il ...

Dazi - il ministro dell’Agricoltura Centinaio risponde a Di Maio : “Noi contrari. Non sono nel contratto di governo” : Dazi sì o no? Al di là del fatto che, come ricordato martedì da Bruxelles, a decidere è la Commissione Ue, nel governo gialloverde la posizioni sono contrastanti. Se il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio li considera almeno in teoria un’occasione per “chiudere i rubinetti con altri paesi che non rispettano le nostre specialità e rappresentano una minaccia con i loro prodotti a basso costo”, il ministro delle ...

"Si rafforza il governo, sia la Lega sia i 5 Stelle, visto che anche loro dove hanno corso hanno ottenuto un successo, come in Sardegna". Il ministro delle Politiche Agricole Gianmarco Centinaio, Lega, commenta con Affaritaliani.it...

Gian Marco Centinaio : "La mail 'terrons go home'? Ero un ragazzino. Gli amici mi chiamano ministro dell'agriturismo" : Un Gian Marco Centinaio come non l'abbiamo mai sentito. Il neo ministro delle Politiche Agricole si confessa al programma di Radio Rai Un Giorno da Pecora: "Quando ho iniziato a covare il sogno di diventare ministro? Quando avevo 5 anni. Anzi, quando ero piccolo sognavo di fare il Presidente della Repubblica, anche se non ci riuscirò mai". Centinaio racconta la sua vita, i suoi interessi del passato, la quotidianità, ma anche ...

Agricoltura - ministro Centinaio : nuova politica agricola - “sarà un negoziato difficile ma lo affronteremo con grande determinazione” : “Sarà un negoziato difficile ma lo affronteremo con grande determinazione, la nuova Pac deve essere al servizio del primo settore, assicurando sviluppo per le aziende agricole italiane”: queste le parole del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio in riferimento alla discussione sulla nuova politica agricola Comune 2021-2027 che inizierà in Consiglio lunedì prossimo in Lussemburgo. “Il primo impegno ...

Taranto - Labriola su dichiarazioni ministro Centinaio : Il ministro Centinaio colga la sfida e sostenga la diversificazione dell'economia tarantina, puntando su ciò che di meraviglioso quella terra esprime ", lo dice l'onorevole Vincenza Labriola di Forza ...

Trattato Ue-Canada - il ministro Centinaio : “Chiederemo a Parlamento di non ratificarlo - poche tutele per Dop e Igp” : No alla ratifica in Italia del Ceta, il Trattato commerciale Ue-Canada approvato dal Parlamento europeo lo scorso anno. Lo stop arriva dal ministro dell’Agricoltura e del Turismo Gian Marco Centinaio, che intervistato da La Stampa annuncia: “Chiederemo al Parlamento di non ratificare quel Trattato e gli altri simili, del resto è tutto previsto nel contratto di governo”. Il Ceta “tutela solo una piccola parte dei nostri prodotti ...

Il ministro Centinaio : «Booking - basta accettare B&B di privati». E cambieranno le stelle degli alberghi : L?esperienza nel turismo è dalla sua parte, dato che è stato manager di un tour operator: e Gian Marco Centinaio, leghista, ministro per le politiche agricole del neonato governo...

"Battaglia a Booking e riesame delle stelle agli hotel". I primi impegni del ministro Centinaio : "Voglio organizzare una riclassificazione degli alberghi. Intendo dire rivedere le stelle delle nostre strutture alberghiere. Molto spesso non corrispondono allo standard effettivo. Non va bene. Non è certo un buon biglietto da visita per i nostri stranieri". Partirà da qui il ministro dell'Agricoltura e del Turismo Gian Marco Centinaio, che in un'intervista al Corriere della Sera difende l'idea sua e di Matteo Salvini di unire il ...

Il ministro dell’agricoltura Gian Marco Centinaio presto in Puglia : Taranto. Il nuovo ministro dell’agricoltura, Gian Marco Centinaio, sarà presto in Puglia. Il giorno 7 giugno il presidente nazionale Dino Scanavino

Agea - la Lega incontra il ministro Centinaio : 'Subito lo sblocco dei pagamenti' : Tre gli impegni presi dal ministro Centinaio di fronte alla deLegazione umbra: "sblocco dei pagamenti, risoluzione definitiva del problema attraverso una politica che sia vicino agli interessi dei ...

Xylella - il ministro Centinaio presto in Puglia : ascolterò gli scienziati : IL ministro: VOGLIO CAPIRE COSA DICE LA SCIENZA - 'Voglio capire cosa dice la scienza e non sentire improvvisati botanici'. Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio a ...