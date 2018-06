Il lancio PC di The Crew 2 al centro di numerosi problemi

The Last of Us ha venduto oltre 17 milioni di copie a cinque anni dal lancio : Nella sua versione originale del 2013, The Last of Us già si affermava come un classico istantaneo grazie al suo incredibile storytelling e un gameplay caratterizzato da una grande grinta e impatto. Sono ormai passati cinque anni dalla sua uscita e Naughty Dog ha rivelato che il gioco ha avuto un ottimo successo negli anni successivi al lancio.Come riporta Dualshockers, sull'account Twitter ufficiale dello studio, Naughty Dog ha rivelato che ...

The Walking Dead : The Final Season si mostra in un nuovo teaser trailer. Confermata la data di lancio per il mese di agosto : Dal suo debutto nel 2012, l'acclamato adattamento episodico di The Walking Dead di Telltale Games ha portato i giocatori lungo un viaggio emozionante e tra poco, in estate, inizierà ufficialmente il primo capitolo di The Walking Dead: The Final Season (e la fine della storia di Clementine).Come riporta Dualshockers, Telltale Games ha svelato il primo trailer di The Walking Dead: The Final Season, che mostra una Clementine molto più anziana ...

The Crew 2 : rivelati i piani post lancio : Ubisoft svela i propri piani post lancio per il suo imminente gioco di corse open world, The Crew 2. Il lancio del gioco, previsto per il 29 giugno su PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X e Windows PC, sarà solo l'inizio del viaggio per tutti gli appassionati di motori, poiché il team di sviluppo introdurrà molti nuovi contenuti attraverso una serie di aggiornamenti costanti. Ubisoft ha svelato anche il Season ...

L'avventura narrativa The Council sta per ricevere il secondo episodio : pubblicato il trailer di lancio per "Hide and Seek" : Big Bad Wolf e Focus Home Interactive hanno pubblicato il primo capitolo del loro gioco di avventura ad episodi, The Council, a marzo e ora, dopo The Mad Ones, continuano la storia con il secondo, intitolato Hide and Seek.Questo episodio è disponibile oggi per coloro che hanno acquistato il Season Pass di The Council, mentre coloro che stanno acquistando gli episodi individualmente dovranno aspettare fino al 17 maggio. Se non è già ovvio, il ...

Anthem : previste microtransazioni - ma non saranno disponibili al lancio : Tra i titoli di maggior peso che i giocatori stanno attendendo di più, figura sicuramente Anthem di BioWare, una produzione che sin dal suo reveal ha suscitato un grande entusiasmo tra gli appassionati e che, ultimamente, è tornata sotto i riflettori con le notizie relative alla possibilità di procedere nell'avventura in single player.Ora, grazie alla segnalazione di Gamereactor, apprendiamo altri interessanti dettagli su Anthem e, nello ...

Ue : ottava edizione 'The State of Union' - confronto tra paesi membri su bilancio 2021-2027 e invito a solidarietà : Incentrato sul ruolo primario della politica e dei cittadini l'intervento del presidente del parlamento europeo Tajani. A suo parere, la... Anche per quanto riguarda la nuova proposta di bilancio ...

Il creative director di Days Gone risponde a 157 domande : il paragone con The Last of Us - la finestra di lancio - il gameplay e molto altro : Days Gone continua a far parlare di sé grazie all'approfondito coverage proposto sulle pagine di Game Informer e dopo il video gameplay che ci mostra la prima ora di gioco eccoci di fronte a un classico format del portale: un'intervista fondata su un botta e risposta veloce e conciso che spesso rivela dettagli da non sottovalutare.Come riportato da VG247.com, il creative director, John Garvin, ha risposto a parecchie domande interessanti, a ...

Anthem : EA conferma il lancio per il mese di marzo del 2019 : Durante la conference call finanziaria di Electronic Arts per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, il Chief Financial Officer, Blake Jorgensen, ha inquadrato in modo più preciso la finestra di rilascio di Anthem.Fino ad ora, sapevamo che il gioco sarebbe arrivato nel quarto trimestre dell'anno fiscale, ma ora conosciamo il mese. Come riporta Dualshockers, Jorgensen ha annunciato che il gioco verrà rilasciato nell'ultimo mese del ...

BlackBerry Athena riceva la certificazione TENAA - facendo pensare ad un breve lancio sul mercato : Un paio di settimane fa vi avevamo mostrato il render di un nuovo smartphone BlackBerry chiamato Athena che ora riceve la certificazione TENAA! L'articolo BlackBerry Athena riceva la certificazione TENAA, facendo pensare ad un breve lancio sul mercato proviene da TuttoAndroid.