Il Governo punta l' attenzione sul fenomeno mafioso

Governo - sottosegretari e viceministri : spuntano i primi nomi Lega-M5s : Per il ministero dell'Economia e delle Finanze i papabili sono i 5 Stelle Laura Castelli e Stefano Buffagni , ai quali potrebbe essere affiancato il leghista Massimo Garavaglia . Al ministero dello ...

Governo - Aiv : puntare su settore videoludico per sviluppo e lavoro : Roma, 7 giu. , askanews, 'Auguri di buon lavoro al nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai due Vice Presidenti, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, al Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti e ...

A Salvini il discorso di Conte è piaciuto molto : il Governo punta a durare 5 anni : Un discorso 'bellissimo, concreto' basato su 'fatti'. Cosi'' Matteo Salvini definisce l'intervento di Giuseppe Conte, nel giorno della fiducia al Senato, mentre il suo partito si prepara a sostenere ...

A Salvini il discorso di Conte è piaciuto molto : il Governo punta a durare 5 anni : Un discorso "bellissimo, concreto" basato su "fatti". Cosi'' Matteo Salvini definisce l'intervento di Giuseppe Conte, nel giorno della fiducia al Senato, mentre il suo partito si prepara a sostenere un governo che potrebbe anche avere una prospettiva di 5 anni. Davanti a chi gli chiede se 'sente' il presidente del Consiglio indicato dai Cinque stelle anche un po' 'suo', il segretario ...

Governo : Lega in pole per Tlc - spunta Morelli - resta nodo delega servizi (2) : (AdnKronos) – Secondo gli ultimi rumors, dunque, la partita delle tlc, considerata un tema sensibile e molto caro anche a Silvio Berlusconi (che oggi avrebbe incontrato a Milano Salvini), potrebbe finire in quota Lega, che strapperebbe la deLega al Mise, dove siede il vicepremier Di Maio. Altro nome in ballo per la Lega, ma riguardo il risiko delle commissioni parlamentari, sarebbe quello di Nicola Molteni: se non dovesse subentrare a ...

Governo : Lega in pole per Tlc - spunta Morelli - resta nodo delega servizi : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Mentre il Governo si prepara per il primo voto di fiducia, atteso per domani sera alle 19.30, in Senato proseguono le trattative per completare l’esecutivo, con le nomine di viceministri e sottosegretari. Lo schema adottato, dopo gli ‘aggiustamenti’ fatti in extremis per i 18 nomi dei ministri gialloverdi, con cambi di casella Legati allo spostamento dell’economista Paolo Savona alle ...

Governo : Lega in pole per Tlc - spunta Morelli - resta nodo delega servizi (2) : (AdnKronos) – Secondo gli ultimi rumors, dunque, la partita delle tlc, considerata un tema sensibile e molto caro anche a Silvio Berlusconi (che oggi avrebbe incontrato a Milano Salvini), potrebbe finire in quota Lega, che strapperebbe la deLega al Mise, dove siede il vicepremier Di Maio. Altro nome in ballo per la Lega, ma riguardo il risiko delle commissioni parlamentari, sarebbe quello di Nicola Molteni: se non dovesse subentrare a ...

Governo : Lega in pole per Tlc - spunta Morelli - resta nodo delega servizi : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – Mentre il Governo si prepara per il primo voto di fiducia, atteso per domani sera alle 19.30, in Senato proseguono le trattative per completare l’esecutivo, con le nomine di viceministri e sottosegretari. Lo schema adottato, dopo gli ‘aggiustamenti’ fatti in extremis per i 18 nomi dei ministri gialloverdi, con cambi di casella Legati allo spostamento dell’economista Paolo Savona alle ...

Fari puntati sul nuovo Governo. Faccia a faccia Draghi-Merkel : Istat: commercio al dettaglio ad aprile e nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Cgil: incontro con il presidente della Camera, Roberto Fico, sulla Carta universale dei diritti del ...

Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca /Rpt : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Settimana decisiva, quella che si aprirà domani, per chiudere la squadra di Governo M5S-Lega con la nomina di viceministri e sottosegretari. Un delicato gioco d’incastri, che agita le due forze politiche al loro interno con immancabili frizioni e mal di pancia, e che dovrebbe chiudersi con 5 viceministri e 20 sottosegretari per il M5S, 3 vice e 15 sottosegretari di nomina leghista. In gioco c’è anche ...

Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca /Rpt : Buffagni, l'uomo del Movimento che ha in mano il dossier' nomine partecipate', potrebbe andare al ministero dell'Economia come vice di ***Giovanni Tria***. Ma quella in via XX Settembre è una casella ...

Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca /Rpt : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Settimana decisiva, quella che si aprirà domani, per chiudere la squadra di Governo M5S-Lega con la nomina di viceministri e sottosegretari. Un delicato gioco d’incastri, che agita le due forze politiche al loro interno con immancabili frizioni e mal di pancia, e che dovrebbe chiudersi con 5 viceministri e 20 sottosegretari per il M5S, 3 vice e 15 sottosegretari di nomina leghista. In gioco c’è anche ...

Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Settimana decisiva, quella che si aprirà domani, per chiudere la squadra di Governo M5S-Lega con la nomina di viceministri e sottosegretari. Un delicato gioco d’incastri, che agita le due forze politiche al loro interno con immancabili frizioni e mal di pancia, e che dovrebbe chiudersi con 5 viceministri e 20 sottosegretari per il M5S, 3 vice e 15 sottosegretari di nomina leghista. In gioco c’è anche ...

Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Settimana decisiva, quella che si aprirà domani, per chiudere la squadra di Governo M5S-Lega con la nomina di viceministri e sottosegretari. Un delicato gioco d’incastri, che agita le due forze politiche al loro interno con immancabili frizioni e mal di pancia, e che dovrebbe chiudersi con 5 viceministri e 20 sottosegretari per il M5S, 3 vice e 15 sottosegretari di nomina leghista. In gioco c’è anche ...