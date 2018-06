Il giorno in cui la principessa Diana scioccò il mondo col suo vestito della

29 giugno 1958 - il giorno in cui Pelé si è rivelato al mondo : La storia del calcio si divide in due epoche, prima e dopo Pelé, e il momento del cambiamento ha una data precisa: 29 giugno 1958, sessant’anni fa esatti. Quel giorno il Brasile vince il suo primo campionato del mondo di calcio e l’intero pianeta ha modo di scoprire il talento infinito di un ragazzino di 17 anni e mezzo, Edson Arantes do Nascimento, che già tutti conoscono con il nomignolo di Pelé. La Seleção, che otto anni prima aveva ...

L'affare Lanzalone fa scattare le consultazioni di Grillo nel giorno in cui escono le prime dichiarazioni di Parnasi : Beppe Grillo a Roma non lo si vedeva da un po'. Non ci sono spettacoli in programma eppure è nella Capitale da mercoledì e si fermerà ancora. È come se fosse arrivato qui in soccorso del Movimento 5 Stelle e di chi, come Virginia Raggi e Alfonso Bonafede, in questi giorni è stato più esposto ai riflettori e non sempre è riuscito a districarsi bene sul palcoscenico politico-mediatico. È ...

Vitalizi - è il giorno in cui inizia il percorso della riforma. Fraccaro : “Ogni promessa è debito. L’era dei privilegi è finita” : È il giorno del primo passo per il taglio dei Vitalizi. Si apre con l’ufficio di presidenza convocato da Roberto Fico l’iter che porterà alla sforbiciata alle pensioni d’oro degli ex parlamentari per un risparmio che si aggirerà attorno ai 30 milioni l’anno. Lì il presidente della Camera presenta il testo che è stato predisposto – anche grazie al lavoro del numero uno dell’Inps, Tito Boeri – dando il là ...

Il primo giorno in cui le donne hanno potuto guidare in Arabia Saudita : È stato vissuto come un momento storico: in molte sono salite in macchina immediatamente dopo l'abolizione del divieto, a mezzanotte The post Il primo giorno in cui le donne hanno potuto guidare in Arabia Saudita appeared first on Il Post.

Isis - la strage con armi chimiche : ecco tutte le prove - il giorno in cui ci uccideranno : Mentre l' attenzione dei servizi di sicurezza europei è focalizzata sulle minacce indirizzate ai campionati mondiali di calcio in corso in Russia, alcuni fatti di cronaca mostrano come le cellule islamiste si stiano riorganizzando per colpire l' Europa. Una strategia messa a punto evitando gruppi numerosi armati fino ai denti facilmente identificabili e ...

Giornata mondiale del rifugiato - Hasim - siriano : «Sogno il giorno in cui tornerò a casa» : Per partire Hasim aveva preparato poche cose. Qualche maglietta, i suoi libri, un paio di pantaloni. Biglietto aereo in mano, aveva chiuso la porta di casa sua ad Aleppo, in Siria, certo che sarebbe tornato poco dopo. Un bacio veloce ai fratelli e ai genitori, poi in autobus fino all’aeroporto di Damasco. Due ore di aereo per raggiungere un’amica in Italia, prendersi un po’ di tempo mentre il suo Paese si preparava alla guerra. ...

Amici 17 - Maria De Filippi si commuove al ricordo della mamma : « Non c'è giorno in cui non pensi a lei» : Le emozioni per la finale di Amici non sono solo per gli allievi della scuola, ma anche per la padrona di casa . Intervistata da Geppi Cucciari in un momento che doveva essere comico, la De Filippi ha ...

5 cose a cui avresti dovuto pensare prima del giorno del tuo matrimoni : Sappiamo tutti quanto tempo e impegno ci vogliano per pianificare un matrimonio, specialmente per le spose più esigenti che vogliono che il loro giorno sia perfetto come sognavano da anni. Eccoti quindi 5 consigli dalla redazione di Zankyou che sapranno aiutarti a capire su cosa c’è da sapere prima del giorno del tuo matrimonio. Gli imprevisti Pianifica, seleziona con adeguata attenzione, prendi appunti e forse gli imprevisti che accadranno ...

Festa della Repubblica - il messaggio del presidente Toma : È il giorno in cui va riaffermata la nobile appartenenza alla Patria : Il primo è l'opzione Repubblicana che il 2 giugno 1946 milioni di italiani vollero fare in scienza e coscienza, opzione che, tra l'altro, registrò per la prima volta in Italia il voto delle donne; il ...

«Detroit» : il giorno in cui gli androidi piangeranno come noi : Che cosa ci rende umani? Amare, odiare, soffrire, piangere, pretendere? Forse, sacrificarci: «Dare qualcosa a qualcuno senza pretendere nulla in cambio. Solo per empatia: la forma più alta d’amore». La risposta è di David Cage, una sorta di Francis Ford Coppola del mondo dei videogames. La domanda è il sottotitolo della sua nuova creatura, Detroit: become human, videogioco uscito il 25 maggio in esclusiva per Ps4. GLI androidi ALLE PRESE CON LE ...

Juventus - Del Piero saluta Buffon : “E’ il giorno in cui hai guardato tutti negli occhi…” : Juventus, DEL Piero saluta Buffon- Alessandro Del Piero rende omaggio a Buffon con un’emozionante lettera tramite i propri account social. Parole di stima, affetto e di grandi ricordi. L’ex capitano ha poi concluso il suo pensiero dicendo: “E’ una storia che non va mai via…” IL MESSAGGIO DI DEL Piero “Oggi è il tuo momento, […] L'articolo Juventus, Del Piero saluta Buffon: “E’ il giorno ...

Trento - incendiate le centraline elettriche delle ferrovie nel giorno in cui inizia l’Adunata nazionale degli Alpini : Trento – Attentati contro la linea ferroviaria che da Verona conduce al Brennero. Sassate contro le vetrine che espongono i simboli degli Alpini. Scritte ingiuriose a Sociologia, occupata dagli anarchici. L’adunata nazionale delle Penne Nere è cominciata all’insegna dell’alta tensione. Nella notte tra giovedì e venerdì due incendi hanno colpito altrettante centraline elettriche a Lavis e Civezzano. Un terzo qualche ora dopo ...

E venne il giorno in cui il basso rubò la scena : Sono passati decenni da quando la cosiddetta chitarra basso si limitava a quell'accompagnamento 'dum dum' più in sottofondo possibile. Poi le grandi potenzialità di questo strumento si sono sviluppate ...