Il Genoa aveva raggiunto un accordo col Napoli per Younes | ma poi il “crack”

sportfair

: @2ca95432af614d3 @Frenk_S @artefatti @pisto_gol Ti sfugge un solo particolare...Perin era a un anno dalla scadenza… - FabioCarnino : @2ca95432af614d3 @Frenk_S @artefatti @pisto_gol Ti sfugge un solo particolare...Perin era a un anno dalla scadenza… - infoitsport : Genoa, Perinetti: 'Younes? Aveva dato l'ok per trasferirsi da noi, poi tutto è saltato per l'infortunio' |… - SiamoPartenopei : Genoa, Perinetti: 'Younes? Aveva dato l'ok per trasferirsi da noi, poi tutto è saltato per l'infortunio' -

(Di venerdì 29 giugno 2018) L’esterno offensivosi appresta a firmare col, sarebbe dovuto andare in prestito al, ma si è gravemente infortunato Giorgio Perinetti, ds del, ha parlato dell’acquisto daldi Amina Radio Crc. L’affare era già ben avviato, ma si è arenato improvvisamente a causa delle condizioni fisiche del calciatore ex Ajax: “Il futuro di? Dovevamo valutare la situazione contrattuale col, ma è un giocatore molto forte e che ci interessava molto. Tra l’altro anche lui gradiva l’ipotesi, ma l’infortunio al tendine d’achille ha tagliato la testa al toro e ha bloccato tutto. Peccato, perché lui è un grande talento”. Dunque il trasferimento non si farà,alla ricerca di esterni offensivi.L'articolo Iluncolper, ma poi il ...