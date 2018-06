Il figlio muore a 18 anni | ma ogni sera su WhatsApp succede questo “Non chiedetemi

Tolgono elettricità a famiglia morosa : muore il figlio - sopravviveva attaccato a un respiratore : E' accaduto in Argentina: la società che eroga energia elettrica ha interrotto la fornitura perché la famiglia del bambino aveva contratto un debito.Continua a leggere

Schio. Porta la figlioletta all'asilo e torna a casa : mamma Romina muore 46 anni : Romina, mamma single di 46 anni e con una bimba di soli 4 anni da crescere, è stata trovata morta da un amico che era passato a farle visita nella sua abitazione nel Vicentino. Probabile che sia stata colta da un attacco cardiaco.

Papà muore stringendo tra le braccia il figlioletto : "Gli ha detto ti amo e l'ha baciato" : Una giovane mamma ha raccontato il momento in cui ha visto il suo compagno addormentarsi per l'ultima volta accanto al loro figlioletto di otto mesi. L'uomo, un 42enne inglese, è morto nel sonno mentre aveva tra le braccia il suo bambino: "Mi ha detto che mi amava e di non preoccuparmi".

Giovane papà si addormenta col figlio neonato sul suo petto : il bimbo muore soffocato : Carmine Martino, ventenne della Carolina del Nord, ha raccontato il suo dramma per sensibilizzare altri genitori: suo figlio Lucas John Martino è morto all'età di due mesi in seguito a un tragico incidente avvenuto in casa il 26 novembre dello scorso anno.

Tragedia al funerale : figlio muore schiacciato dalla bara della madre. Il video choc : Un incredibile incidente è avvenuto sull'isola di Sulawesi, in Indonesia. Samen Kondorura, 40 anni, era fra il gruppo di persone che stava trasportando la cassa col corpo della madre sulla torre funeraria durante un tipico rito. L'uomo è rimasto schiacciato e ucciso.

Trento - donna incinta soffocata dal cibo. Il figlio - nato prematuro - muore 4 giorni dopo : soffocata da uno 'stupido' boccone di cibo. Maia Croitoru, moldava di 28 anni, che viveva a Trento con il marito Victor Chirica e il figlio di due anni, non ce l'ha fatta: è morta ieri all'ospedale cittadino di Santa Chiara. Due giorni prima, se ne era andato il bambino che aspettava: era stato fatto nascere prematuramente nel disperato tentativo di salvarlo. Maia era alla 28esima settimana di gravidanza quando quel che stava mangiando nel corso ...

Tragedia per Diego - vittima di un prete pedofilo a Napoli : muore in un incidente il figlio diciottenne : A dolore si aggiunge altro dolore. Diego Esposito, vittima di abusi sessuali da parte del sacerdote napoletano don Silverio Mura, sta vivendo una Tragedia familiare: il figlio Luigi di appena 18 anni ...

Soffocata da un boccone - mamma perde il figlio in grembo e muore a 28 anni : La terribile tragedia di una famiglia residente in Trentino. Una semplice cena in casa si è trasformata in un incubo che si è portato via mamma e piccolo che aveva in grembo. I medici avevano tentato di far nascere prematuramente il bimbo alla 28esima settimana ma non c'è stato nulla da fare. Dopo 24 ore anche la donna è deceduta.

Trento - incinta soffocata da un boccone muore dopo una settimana di agonia. Il figlio morto due giorni fa : È morta oggi la donna soffocata da un boccone di cibo una settimana fa e ricoverata all'ospedale Santa Chiara di Trento. La donna era incinta e il bambino, fatto nascere prematuramente,...

Mamma ubriaca rotola a terra finendo sul figlio : bimbo di 3 settimane muore schiacciato : Ashley Bean, 35 anni, era talmente ubriaca che è rotolata sul pavimento andando a finire su suo figlio, di sole 3 settimane di vita, schiacciandolo e uccidendolo. Accusata di infanticidio, ora rischia fino a tre anni di carcere.--Era completamente ubriaca, dopo aver bevuto diversi bicchieri di tequila, la 35enne Ashley Bean, che è rotolata sul corpo di suo figlio, di appena tre settimane di vita, schiacciandolo e uccidendolo. I fatti ...

Agrigento - auto vola giù da viadotto : muore 32enne e il figlio di 4 anni : Una donna di 32 anni, Maria Stella Traina, è morta insieme al figlio di 4 anni dopo esse precipitata con l'auto da un viadotto ad Agrigento.

Tragico schianto in strada - mamma 38enne muore davanti a tre figlioletti rimasti feriti : Il drammatico schianto frontale tra due vetture sulla collina del capoluogo piemontese. feriti e trasportati in ospedale i tre piccoli le cui condizioni non sarebbero gravi. In ospedale anche l'altro conducente che si sarebbe rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.