Il figlio di Di Bartolomei contro le pistole | Non danno sicurezza

Di Bartolomei - post del figlio con pistola del suicidio/ Appello su Facebook - botta e risposta con Salvini : Di Bartolomei, post del figlio con la pistola del suicidio: l'Appello su Facebook per il no alle armi. Agostino, ex calciatore della Roma, si suicidò nel 1994(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:56:00 GMT)

DI BARTOLOMEI - POST DEL figlio CON PISTOLA DEL SUICIDIO/ Appello su Facebook - anche Salvini gli risponde : Di BARTOLOMEI, POST del FIGLIO con la PISTOLA del SUICIDIO: l'Appello su Facebook per il no alle armi. Agostino, ex calciatore della Roma, si suicidò nel 1994(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:11:00 GMT)

Legittima difesa - il figlio di Di Bartolomei posta la foto della pistola con cui si uccise il padre : “Non produce alcuna sicurezza” : “Questa è una Smith & Wesson 38 special uguale a quella che aveva Agostino. Quando la comprò negli anni ’70 lo fece perché credeva che avrebbe reso più sicura la sua famiglia”. Ma così non è stato, perché Agostino Di Bartolomei, con quella pistola, si è tolto la vita. A parlare è Luca Di Bartolomei, figlio dell’indimenticato capitano della Roma morto suicida nel 1994 ed ex coordinatore del dipartimento Sicurezza del ...

Il figlio di Di Bartolomei : "Un'arma non è una sicurezza". Salvini : "Per suicidarsi non serve la pistola" : "Ci sono tantissime persone che fanno lavori a rischio e che hanno diritto ad essere armati, a potersi difendere e a saper usare l'arma che hanno a disposizione, senza limitazioni". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a 'Circo Massimo' su Radio Capital a chi gli faceva notare il tweet di Luca Di Bartolomei nel quale il figlio del capitano della Roma Agostino - morto suicida nel 1994 con un colpo di pistola ...

Di Bartolomei - post del figlio con la pistola del suicidio/ L'appello su Facebook : "No alle armi - credetemi" : Di Bartolomei, post del figlio con la pistola del suicidio: L'appello su Facebook per il no alle armi. Agostino, ex calciatore della Roma, si suicidò nel 1994(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 09:51:00 GMT)

Il figlio di Agostino Di Bartolomei e la foto della pistola : "No alle armi - credetemi" : E' un tema delicato quella della legittima difesa e del possesso d'armi da fuoco. Di mezzo ci sono la vita e la morte, ci sono le persone. 4 italiani su 10 vorrebbero avere un'arma per sentirsi più...

Il figlio di Di Bartolomei : “Le pistole non producono sicurezza” : Il figlio di Di Bartolomei: “Le pistole non producono sicurezza” Il figlio di Di Bartolomei: “Le pistole non producono sicurezza” Continua a leggere L'articolo Il figlio di Di Bartolomei: “Le pistole non producono sicurezza” proviene da NewsGo.

Di Bartolomei - post del figlio con l'arma : «No alle pistole - credetemi. Pensate alla famiglia» : Un post choc che arriva nel giorno in cui si discute sui dati allarmanti della voglia di armarsi da parte degli italiani. Oltre un terzo della popolazione si è detto pronto a tenere...

Di Bartolomei - post choc del figlio : «No alle pistole - credetemi. Pensate alla famiglia» : Un post choc che arriva nel giorno in cui sono stati diffusi dati allarmanti sulla voglia di armarsi da parte degli italiani. "Questa è una Smith&Wesson 38 special uguale a quella che...

Il figlio di Di Bartolomei 'Questa è la pistola con cui si è ucciso mio padre. Anche lui l aveva presa per far sentire più sicura la sua ... : Un messaggio, affidato ad una foto e 4 tweet, che vuole far riflettere. E che segue alla notizia per cui 4 italiani su 10 vorrebbero avere un'arma per sentirsi più protetti. E a chi dice che se una ...

Il figlio di Di Bartolomei : "Questa è la pistola con cui si è ucciso mio padre. Anche lui l'aveva presa per far sentire più sicura la sua famiglia" : Un messaggio, affidato ad una foto e 4 tweet, che vuole far riflettere. E che segue alla notizia per cui 4 italiani su 10 vorrebbero avere un'arma per sentirsi più protetti. E a chi dice che se una persona si vuole suicidare, Luca Di Bartolomei risponde così: "Per andare oltre...

Il figlio di Di Bartolomei su Facebook : "Le armi? Meglio non averne" : Agostino Di Bartolomei è stato un giocatore di Roma e Milan della metà degli anni settanta fino alla metà degli anni ottanta. L'ex capitano della squadra giallorossa morì suicida all'età di 39 anni nella sua casa di Castellabate sparandosi un colpo al petto con la sua calibro 38. A distanza di ventiquattro anni non sono ancora del tutto chiari i motivi del suicidio, c'è chi parla di alcuni investimenti andati male, chi di un prestito rifiutato e ...