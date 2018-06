Il decreto Di Maio ferma lo sport

Il decreto dignità costa 3 - 5 miliardi : scontro tra Di Maio e la Ragioneria : scontro aperto sul decreto dignità. Un provvedimento che, a giudizio del Tesoro, costa circa 3,5 miliardi e sul quale bisogna trovare le giuste coperture finanziarie. 'Credo - aveva detto due giorni ...

decreto sul betting. Di Maio manda ko il calcio italiano : cancella centinaia di milioni : Luigi Di Maio sempre più in difficoltà. Le sue proposte finiscono per generare malcontento e danni all’economia reale. Prima la campagna

decreto dignità - Di Maio : in CdM lunedì o martedì : Tuttavia, secondo indiscrezioni l'altolà sarebbe arrivato dal Ministro all'Economia Giovanni Tria , con l'appoggio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. A sollevare ...

Serie A - il decreto Di Maio contro le pubblicità del gioco d'azzardo potrebbe costare caro : ... la scelta di Luigi Di Maio di vietare qualsiasi tipo di pubblicità legata al mondo delle scommesse , bannando quindi gli spot in tv, ma anche le sponsorizzazioni che sono quelle che più interessano ...

Reddito di cittadinanza e decreto dignità a rischio. Di Maio : "Solo un ritardo" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria si era già detto dubbioso a proposito del Reddito di cittadinanza, uno degli obiettivi principali del Movimento 5 Stelle, e sempre proprio che in queste ore il capo del MEF abbia imposto uno stop non soltanto al Reddito di cittadinanza, ma anche al "decreto dignità" portato avanti dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Il motivo di questo stop, seppur temporaneo, sarebbe da ricercare nelle coperture ...

Lavoro - redditometro - spesometro : battaglia Di Maio-Salvini sul decreto dignità : Una protesta, pare, che avrebbe trovato ascolto sia al ministero dell' Economia che al quartiere generale della Lega. Il tema del Lavoro Al tema Lavoro, infatti, la bozza del decreto dignità dedica ...

Consiglio dei ministri - slitta il decreto dignità : non ci sono le coperture. Ma Di Maio : “Colpa della burocrazia” : Niente decreto dignità, almeno per questa settimana. Il primo provvedimento annunciato dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio slitta alla prossima settimana: doveva essere approvato ieri in Consiglio dei ministri, ma non ci sarebbero le coperture per alcune misure previste dal testo. Secondo Di Maio, però, si tratta solo di un rinvio causato dagli adempimenti burocratici.Continua a leggere

Tria e Lega fanno saltare il “decreto Dignità”/ Di Maio teme per Reddito cittadinanza - Mef “mancano coperture” : Tria con la Lega di Salvini fanno saltare il "Decreto Dignità": ultime notizie, Di Maio minimizza "solo problemi di coperture, presto pronto" ma teme anche per Reddito di cittadinanza(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:01:00 GMT)

Perché il decreto Di Maio penalizza la base di Salvini : Il «decreto dignità» va a colpire una base elettorale prevalentemente leghista, fatta cioè di imprese non solo grandi ma anche medie e piccole. C’è la stretta sui contratti a termine, leggermente ritoccata al ribasso sui costi ma con una normativa più severa sulle causali, e c’è un giro di vite sulle delocalizzazioni e sullo staff leasing...

decreto dignità - Di Maio : ‘Pronto ma mancano bollinature - arriva entro martedì’. Ok a proroga fattura elettronica : Il governo ha varato l’annunciata proroga della fatturazione elettronica per i benzinai. Rinviata invece a lunedì o martedì prossimo, ha spiegato dopo il consiglio dei ministri il vicepremier Luigi Di Maio, l’approvazione dell’atteso Decreto dignità. “Il Decreto è scritto, il testo è pronto”, ha detto in una diretta diffusa sul suo profilo Facebook il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro. “Sta facendo il ...

Governo : Di Maio - lunedì-martedì decreto Dignità in Cdm : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Il decreto Dignità è scritto, il testo è pronto. Nei prossimi giorni, il prima possibile. Al massimo lunedì o martedì sarà approvato dal Consiglio dei ministri”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in una diretta diffusa sul suo profilo Facebook al termine del Cdm.“Tra qualche giorno -annuncia Di Maio-, datemi ancora un po’ di tempo, ...

Un mese di annunci - zero provvedimenti in Cdm. Slitta il decreto dignità - Di Maio : "Ok entro lunedì o martedì" : A giudicare dallo stile adottato nelle prime quattro settimane, il "Governo del cambiamento" tanto diverso dai precedenti non è: molti annunci, zero provvedimenti. In poco meno di un mese, i sette Consigli dei ministri non hanno ancora licenziato un provvedimento di indirizzo politico, limitandosi a deliberare esclusivamente su questioni emergenziali o strettamente burocratiche. Anche il "decreto dignità", annunciato dal ...