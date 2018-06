Il circo della strumentalizzazione politica della strage al Capital Gazette

circolo Acustico - è il momento della 'festa d'estate' : Il Circolo Acustico festeggia l'estate in musica venerdì 29 alla Girada di Udine. Realtà ormai consolidata alla grande in Friuli, questo sodalizio creato qualche anno fa da Louis Armato e Juri Lenard ...

Tra birra e circo - la Granda si scalda con gli eventi della prima domenica di estate : Come ogni inizio di fine settimana TargatoCn offre una rapida carrellata di alcuni degli eventi più significativi della nostra provincia: - Mirabilia entra nel vivo domenica con 14 spettacoli a ...

La Festa europea della Musica 2018 al circolo Casa della Musica di Piteglio : jazz - sonorità irlandesi - afrobeat e le foto di Luca Nicoli : Ha partecipato a spettacoli televisivi in RAI e Tmc fra i quali: Concerto per l'Europa con Stephane Grappelli, Roberto Murolo, Severino Gazzelloni nel 1980; Pickwick condotto da Alessandro Baricco ...

Il branco di 300 orche circonda la barca di sub : questo spettacolo della natura vi lascerà senza fiato : Una spedizione marina norvegese sta navigando al largo delle coste quando si imbatte in un branco di oltre 300 orche. I mammiferi, probabilmente attratti dalle vicine barche di pescatori, nuotano indisturbati e circondano l’imbarcazione in pochi istanti. Qualche orca si avvicina allo scafo per curiosare, mentre l’intero equipaggio paralizzato dall’emozione si gode uno spettacolo più unico che raro. L'articolo Il branco di 300 orche circonda la ...

Al circolo Canottieri Lazio la serata 'SEMPRE AMICI' per rinsaldare il legame tra i tifosi dell' Inter e della Lazio : La resa dei conti finale, quel crudele show down tra Lazio e Inter che proprio all'ultima giornata di campionato ha deciso la zona Champions, non ha Interrotto il filo di amicizia che lega i tifosi ...

Politica. Sostegno del PD alla realizzazione della nuova circonvallazione di Castel Bolognese : "L'importanza, la necessità, l'urgenza di realizzare la circonvallazione di Castel Bolognese, di realizzare un percorso alternativo all'attraversamento del centro urbano di Castel Bolognese, è resa ...

Amarcord dei giochi di un tempo al 'circo della farfalla' : domani di scena il retrogaming : La mattinata, invece, è dedicata a Magic, il gioco di carte collezionabili ambientato in un mondo fantasy. E poi, sarà possibile rimettere mano sulle vecchie console, tirate a lucido per l'occasione. ...

L'economia circolare - i nuovi mestieri e il futuro della Brianza : A Lucia Visconti Parisio, professore ordinario di Scienza delle Finanze all'Università Milano Bicocca , il compito di valutare gli impatti sul mondo produttivo delL'economia circolare in particolare ...

Maltempo Toscana : domani ripresa della circolazione dei treni nel Senese : E’ prevista per domani a partire dalle 12 la ripresa della circolazione dei treni tra Sinalunga e Montepulciano, nel Senese, interrotta da ieri a causa dell’esondazione del torrente Galegna che ha danneggiato la massicciata ferroviaria. Lo rende noto Rfi spiegando che, in attesa del ripristino del tratto ferroviario, proseguira’ il servizio sostitutivo con bus tra Sinalunga e Chiusi. L'articolo Maltempo Toscana: domani ripresa ...

Race for the Cure 2018 : torna a circo Massimo il Villaggio della salute : Una diciassettesima edizione che si arricchisce di un giorno in più: dal 17 al 20 maggio quattro giorni di salute, sport e benessere nel Villaggio che verrà allestito al Circo Massimo. Ci saranno ...

MotoGP - a Jerez Valentino Rossi può raggiungere la circonferenza della Terra per km percorsi in gara : Mondo: Valentino Rossi. Diamo i numeri Di fronte ai dati, alle statistiche, di un Valentino Rossi mostruoso, non si può fare altro che inchinarsi. È divertente, però, dare un po'... i numeri di ...

I sacchetti bio si possono portare da casa : la circolare del Ministero della Salute - Ultime Notizie Flash : I sacchetti bio si possono portare da casa e a confermarlo ci pensa una circolare del Ministero della Salute, che però mette dei limiti

Atm - arriva il nuovo bus notturno : la circolare della movida : Una nuova linea notturna, il prolungamento dell'orario invernale, su metropolitane e mezzi di superficie, e il potenziamento del servizio in alcuni quartieri periferici. Sono le novità del trasporto ...

Giornata della Terra - Legambiente : “L’Italia promuova l’economia circolare - contrasti l’usa e getta e riduca l’uso eccessivo di acque in bottiglia” : “La lotta contro l’inquinamento causato dalle plastiche è diventato ormai una sfida mondiale e sempre più Paesi si stanno attrezzando per combattere la diffusione della plastica come è emerso alla conferenza mondiale dell’Onu sugli Oceani del giugno 2017 a New York, in cui abbiamo raccontato anche la nostra esperienza” – dichiara Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente in vista della Giornata mondiale della Terra. “Sta ...