Il cielo sopra i mondiali Brasile 2014 | alla fine vince sempre la Germania

Il cielo sopra Palermo : Il cielo sopra Palermo come luogo per una nuova visione della città: "Sua Altezza Palermo" è il volume fotografico di Pucci Scafidi che racconta, per immagini, il capoluogo siciliano visto dall'alto. Un modo, come spiega ad AskaNews il cronista Antonio Calabrò, uno dei palermitani chiamati a raccont

Festa della Repubblica - le Frecce Tricolore tingono il cielo di Roma : spettacolo sopra la città eterna : Il tradizionale passaggio delle Frecce tricolori ha concluso la solenne cerimonia che ha aperto le celebrazioni della Festa della Repubblica. Lo spettacolo mozzafiato ha seguito la deposizione da ...

Roland Garros 2018 : il cielo è azzurro sopra Parigi. Brillano Cecchinato - Berrettini e Giorgi : Italiani protagonisti a Parigi quest’oggi, nella quarta giornata del Roland Garros. Tre su tre. Marco Cecchinato, Matteo Berrettini e Camila Giorgi si sono qualificati per il terzo turno, continuando a far strada nello Slam parigino. Forse per poco, perché tutti e tre avranno degli avversari difficili e contro i quali partono sfavoriti (rispettivamente Pablo Carreno Busta, Dominic Thiem o Stefanos Tsitsipas, e Sloane Stephens), ma nel ...

Il cielo sopra Milano : le migliori terrazze per mangiare e bere : Sino a pochi anni fa, l’idea di cenare o bere qualcosa ai piani alti era ai limiti dell’eccentrico, vuoi perchè i locali erano pochi (e non particolarmente di fascino, a parte la Terrazza Martini in piazza Diaz) e vuoi per il motivo che il panorama – fatta eccezione per piazza del Duomo e il Castello Sforzesco – non reggeva il confronto con quello ammirabile dai tetti della Capitale. Ma la nascita della Nuova Milano, con ...

Il Salone Internazionale - il cielo sopra Torino è una nuvola di libri : Un Salone Internazionale del Libro, bello e affollato, che guarda con ottimismo alla cultura, come luogo di formazione, di incontro e di inclusione, e che crede nel futuro, tempo in cui tutto può ...