Il cerotto per il sollievo del dolore le si attacca al corpo : bimba di 15 mesi muore : Una terribile tragedia quella che ha colpito una famiglia di St Austelle, in Regno Unito. La madre di Amelia dormiva abbracciata a lei: durante il sonno un cerotto di Fentanyl, noto analgesico oppioide sintetico, ha finito per trasferirsi dal corpo della donna a quello della figlia. La piccola è stata uccisa così.Continua a leggere