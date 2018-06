Il capo dei servizi vuole arruolare giovani per combattere i cybercriminali

Appalti truccati - arresti in Comune ad Amantea : anche l'assessora e il capo dei vigili : Le accuse: turbativa di gare pubbliche e tentata concussione in particolare sui servizi di derattizzazione e disinfestazione, le mense scolastiche e la gestione dei parcheggi.

Elezioni comunali - disfatta Pd : persi 8 capoluoghi su 11 - la Toscana non è più rossa| Tutti i dati dei ballottaggi : Da rossa a azzurra. In Toscana, con i risultati dei ballottaggi nei Comuni , si completa una rivoluzione politica inimmaginabile fino a pochi anni fa. Solo nel 2013, il centrosinistra governava ben 10 delle 11 città capoluogo della regione. Oggi, di città rosse, ne rimangono appena tre: Firenze e Prato , ...

VIDEO Harry Kane - tripletta stellare in Inghilterra-Panama! capocannoniere dei Mondiali - superato Cristiano Ronaldo : Harry Kane è il Capocannoniere solitario dei Mondiali 2018 di calcio. L’attaccante dell’Inghilterra ha siglato una personale tripletta contro Panama ed è così salito a quota cinque gol superando Cristiano Ronaldo fermo a 4 marcature. Di seguito il VIDEO del suo terzo gol. CLICCA QUI PER GLI ALTRI DUE GOL SU RIGORE Foto: Ververidis Vasilis / Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

VIDEO Harry Kane micidiale in Inghilterra-Panama : doppietta di rigore - in testa alla classifica marcatori! capocannoniere dei Mondiali : Harry Kane ha trasformato due calci di rigore in Inghilterra-Panama ed è così balzato in testa alla classifica marcatori dei Mondiali 2018 con 4 gol all’attivo. L’attaccante dell’Inghilterra, dopo la doppietta vincente contro la Tunisia, si è replicato nel corso del primo tempo del match contro la modesta compagine centroamericana e ha agganciato in vetta Cristiano Ronaldo e Lukaku. Nel secondo tempo potrebbe prendere il ...

È morto Vinnie Paul - addio al batterista e fondatore dei Pantera - caposaldo del metal - Musica - Spettacoli : ' Vincent Paul Abbott alias Vinnie Paul è deceduto. La famiglia chiede per favore che la loro privacy venga rispettata in questo momento': con un breve messaggio sulla pagina Facebook dei Pantera , ...

Censimento rom - il capo dei nomadi di Roma ridicolizza la sinistra : 'L'idea di Salvini? Non c'è niente di male' : Alle polemiche isteriche sul dossier sui rom annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini , risponde direttamente il rappresentante delle comunità nomadi di Roma, Najo Adzovic . E la sua ...

“Copri le macchie dei brufoli o ti licenzio” - cameriera 15enne minacciata dal capo : Dopo essere stata bullizzata a scuola per la sua acne, l'adolescente è stata redarguita dal suo capo nel primo lavoretto a causa delle macchie sulla pelle considerate poco opportune durante il lavoro.Continua a leggere

Appalti e rifiuti - arrestati il sindaco di Grumo Nevano - l'ex sindaco e il capo dei vigili urbani : I finanzieri di Giugliano in Campania hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del sindaco di Grumo Nevano, del precedente sindaco, dell'attuale ...

REDDITO DI CITTADINANZA/ I numeri da caporetto dei Centri per l'impiego : Prima che il REDDITO di CITTADINANZA possa essere varato, il Governo dovrà intervenire sui Centri per l'impiego che non versano in buone condizioni.

caporalato - in Italia 50% dei braccianti agricoli lavora in nero : Caporalato, in Italia 50% dei braccianti agricoli lavora in nero L’emergenza migranti ed il Caporalato sono due fenomeni strettamente connessi tra di loro. Extracomunitari, ma non solo loro, sfruttati nelle campagne del sud Italia. Con paghe da fame: un euro l'ora, quando va bene Parole chiave: ...

caporalato - 5 fermi a Ragusa per la "tratta dei romeni" : La Polizia di Stato di Ragusa ha fermato cinque cittadini rumeni per reati connessi al fenomeno del "Caporalato", associazione a delinquere, traffico di esseri umani e sfruttamento pluriaggravato ...

Stesa a capodanno - 12enne ferito : preso fiancheggiatore dei Mazzarella : Questa mattina gli agenti del commissariato San Giovanni a Teduccio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, con provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Napoli, a carico di Luigi ...

A Lega-M5S insieme andrebbe il 90% dei collegi uninominali La sfida della Lega : chiede l’elezione del capo dello Stato : L’Istituto Cattaneo: un patto tra le due forze del «contratto» porterebbe ora a un bonus di seggi consistente, il 15% in più. «Sarebbe un’Italia giallo-verde»