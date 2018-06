Iannone ha le labbra rifatte? Le foto a confronto

leggo

: Iannone... gommone. Il chirurgo plastico: 'Imbarazzante. Credo glielo abbia detto Belen' - - tdaysport : Iannone... gommone. Il chirurgo plastico: 'Imbarazzante. Credo glielo abbia detto Belen' - - MasterblogBo : Iannone... gommone. Il chirurgo plastico: 'Imbarazzante. Credo glielo abbia detto Belen' - - blogsicilia : Iannone... gommone. Il chirurgo plastico: 'Imbarazzante. Credo glielo abbia detto Belen' - -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Non sappiamo se Andrea, come ha più volte detto Fabrizio Corona, voglia in effetti imitare lui in quanto ex (non si sa quanto rimpianto) di Belen Rodriguez. Ma diversi media, negli...