I volenterosi son ben pochi Macron esclude centri per migranti in Francia | anche Italia

(Di venerdì 29 giugno 2018) L'accordo dei 28 Paesi Ue suimostra già le prime crepe. In particolare sulla creazione su base volontaria diper l'accoglienza, previsto al punto 6 del documento conclusivo del Consiglio europeo, le parole già perdono di valore dinanzi ai primi commenti. Ladice no, affermando che è competenza dei "paesi frontalieri", cioè, Spagna e Grecia, ma l'dice no e la Spagna pure.PUNTO 6. Sul territorio dell'Ue, coloro che vengono salvati, secondo il diritto internazionale, dovrebbero essere presi in carico, sulla base di uno sforzo condiviso, attraverso il trasferimento incontrollati istituiti negli Stati membri, solo su base volontaria, dove un processo di identificazione rapido e sicuro consentirebbe, con pieno sostegno dell'Ue, di distinguere trairregolari, che saranno rimpatriati, e quelli che necessitano di ...