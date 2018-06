I necrologi del calcio italiano

"Non ci mancherai". I figli annunciano la morte della madre con un brutale necrologi o : Kathleen Dehmlow è morta il 31 maggio a Springfield all'età di 80 anni, il giornale locale ha riportato il suo necrologio , redatto dai suoi due figli , che nelle poche righe a loro disposizione chiariscono bene un concetto: non ci mancherà.Nel testo, apparso sulla Redwood Falls Gazette, inizialmente vengono riportate le informazioni tradizionali: data di nascita, matrimonio, nascita dei primi due figli . Scorrendo ancora, ...

“Per fortuna sei morta!”. Muore a 80 anni - il necrologio choc della sua famiglia. Un annuncio su un giornale locale pieno di parole contro la donna. Giudicate voi : Esistono storie terribili ma che finiscono con un lieto fine. E poi ci sono vicende che iniziano in immerse vasche di felicità ma che terminano nel peggiore dei modi. Una di queste è la storia della famiglia Dehmlow . Insomma, parliamoci chiaro, come in tutte le storie, anche in tutte le famiglie si hanno alti e bassi, ma in genere, se c’è un elemento che è amato (quasi da tutti) sono le vecchie e anziane nonne, in genere delizia assoluta ...