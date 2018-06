I mezzi pubblici di Milano diventano più smart

Nugo - una sola app per comprare i biglietti di treni - bus e mezzi pubblici : Un’app per la mobilità condivisa, che al grido promozionale di #goditiilviaggio punta a gestire treni, metropolitane, autobus, traghetti, taxi, car e bike sharing. Ferrovie dello Stato presenta Nugo, una nuova applicazione mobile pensata per semplificare l’organizzazione dei propri spostamenti, che al momento dà la possibilità di acquistare i biglietti di 50 vettori di viaggio e di consultare le informazioni relative a orari e corse ...

Torino : sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici - stop dalle 18 alle 22 : Torino: sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici, stop dalle 18 alle 22 Il personale di Gtt, l'azienda di trasporto urbano del capoluogo piemontese, si ferma per denunicare la "grave situazione dell'azienda". La protesta è stata indetta da Filt Cgil, Cisl Reti e Uiltrasporti Parole chiave: ...

Gli scioperi dei mezzi pubblici di Torino e Napoli di venerdì 22 giugno : Riguardano il trasporto pubblico di GTT a Torino e quello di ANM e EAV a Napoli The post Gli scioperi dei mezzi pubblici di Torino e Napoli di venerdì 22 giugno appeared first on Il Post.

Cesare Cremonini in concerto a Milano/ San Siro : biglietti - prevendite e info mezzi pubblici (20 giugno) : Cesare Cremonini in concerto a Milano oggi, mercoledì 20 giugno 2018, Stadio San Siro: biglietti, prevendite e informazioni mezzi pubblici e servizi aggiuntivi Atm.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:11:00 GMT)

Milano : Atm - parte la settimana #cedilposto sui mezzi pubblici (2) : (AdnKronos) - A scendere in campo per sensibilizzare sul tema ci sarà anche un testimonial d’eccezione: Pierluigi Pardo, che, a titolo gratuito, ha prestato la sua voce per questa iniziativa di educazione sociale. Il noto commentatore sportivo e conduttore televisivo con annunci in banchina, sui mez

Milano : Atm - parte la settimana #cedilposto sui mezzi pubblici : Milano, 11 giu. (AdnKronos) - La campagna comportamentale di Atm entra nel vivo con il lancio della settimana #cedilposto. Per tutti i sette giorni, infatti, L’Azienda inviterà i propri clienti a 'guardarsi attorno e ad osservare se c’è qualcuno che ha più bisogno di sedersi'. L'iniziativa fa parte

Scioperi nei trasporti : possibili disagi per treni - aerei e mezzi pubblici : A livello locale sono a rischio i mezzi del trasporto pubblico nel Lazio e a Torino. Garantiti i servizi ad alta velocità di Fs e Italo

Sciopero trasporti - aerei e mezzi pubblici a rischio : Disagi oggi per lo Sciopero dei trasporti. Agitazioni per chi viaggia in treno, in aereo o con i mezzi pubblici. Terminato lo stop delle ferrovie indetto dalle 22 alle 6, per chi viaggia in aereo, ...

Gli scioperi dei treni - dei mezzi pubblici e degli aerei di giovedì 7 e venerdì 8 giugno : Saranno coinvolti i treni di trenitalia e Trenord e i mezzi pubblici di ATAC a Roma e GTT a Torino, tra gli altri The post Gli scioperi dei treni, dei mezzi pubblici e degli aerei di giovedì 7 e venerdì 8 giugno appeared first on Il Post.

Internazionali : in bici e con i mezzi pubblici - come arrivare al Foro Italico senza l'incubo del parcheggio : ... sulla viabilità, sul modo più comodo per arrivare ai campi di terra rossa fra i più prestigiosi al mondo. E il consiglio è quello di lasciare la macchina a casa , tutta la zona intorno ai campi e ...

'mezzi pubblici gratuiti per gli studenti Unife' : ... è rappresentato da una cifra considerevole, quantificabile in circa 100 milioni di euro riferisce Balboni -, rappresentando così un fattore economico indispensabile per l'economia ferrarese. Nelle ...

Sciopero dei mezzi pubblici a Torino - orari e linee interessate - : La protesta, indetta dal sindacato Usb nella giornata di oggi, coinvolge tram, autobus, metropolitana e servizio ferroviario

Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT di oggi a Torino : Riguarda bus, tram, treni locali e metro e durerà 8 ore: le cose utili da sapere The post Lo sciopero dei mezzi pubblici GTT di oggi a Torino appeared first on Il Post.

Sciopero generale 24h mezzi pubblici Roma e Modena il 10 maggio Video : #Sciopero generale di 24 ore giovedì 10 maggio 2018 dei #mezzi pubblici nelle citta' di Roma e Modena. Sara' una giornata di passione non solamente nella capitale perché la CGIL ed altre associazioni sindacali hanno proclamato diverse agitazioni a livello regionale e nazionale in tutti i settori dei #trasporti per giovedì 10 maggio. Quando ci sara' lo Sciopero dei trasporti Giovedì 10 maggio 2018 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei ...