I leader europei trovano un accordo | dopo una notte difficile

Cosa pensano i leader europei della proposta italiana sui migranti : Il premier italiano sta tornando dalla riunione di Bruxelles, preparatoria del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno prossimi, dedicata alla gestione del flusso di migranti . "Rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. Abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo" scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del mini-vertice. Si ...

Immigrazione al centro degli equivoci tra i leader europei : Teleborsa, - La questione Immigrazione continua a creare incomprensioni tra i leader europei . Non sono bastate le tensioni tra Italia e Francia dopo i fatti della nave Aquarius, tensioni poi sedate ...

Salvini oggi a Pozzallo - Sicilia - . Contatti del Premier Conte con leader europei : Teleborsa, - Cresce la tensione sociale nel Mezzogiorno , in attesa dell' uscita di oggi , domenica 3 giugno, del neoeletto Ministro dell'Interno Matteo Salvini a Pozzallo in Sicilia . L'appuntamento ...

Mario Draghi in pressing sui leader europei : "Serve una dotazione anticrisi" : Completare l'unione bancaria, creare una garanzia pubblica che faccia da paracadute al fondo salva-banche, e dare all'Unione europea una dotazione di bilancio anticrisi per aumentare la "condivisione dei rischi" come negli Usa. È la svolta che Mario Draghi chiede ai leader Ue, gettando tutto il suo peso politico a favore del un rilancio dell'Unione nel mezzo del negoziato franco-tedesco e a un mese dal Consiglio europeo di giugno, ...