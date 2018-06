I fascisti contro i Pearl Jam | ma nonostante tutto siamo ancora “alive”

Francia - arrestati 10 neofascisti : pianificavano attentati contro i musulmani : I dieci erano comandati da un poliziotto in pensione e disponevano di armi e munizioni per compiere un attentato contro cittadini musulmani.Continua a leggere

Pd in piazza contro il governo Conte : “Esecutivo populista e nato col plauso dei neofascisti”. “Grillini? Come i leghisti” : “Un governo di destra. Un governo a cui non faremo sconti”. Il Pd scende in piazza a Roma, per la manifestazione “a difesa della Costituzione”. “Questo è un governo che nasce con il plauso dei neofascisti d’Europa”, dice Matteo Orfini. “Ed è così anche perché il Movimento 5 Stelle ne è parte: una forza che ha quelle caratteristiche e non ha nulla a che fare con la sinistra e con il Partito Democratico. Non avremmo mai potuto allearci con loro”. ...

"Governo di fascisti" - la sparata di Zucconi contro Lega e 5Stelle : "Nel nuovo governo ci sono i fascisti e questo fa paura". Lo ha detto Vittorio Zucconi, ospite giovedì sera a Piazzapulita. Il giornalista di Repubblica è stato tra i protagonisti delle serata condotta da Corrado Formigli su La7, insieme a Ferruccio De Bortoli, Antonio Padellaro e Gianluigi Paragone, chiamati a commentare la fresca formazione dell"esecutivo Lega-5 Stelle.E Zucconi non ce l"ha proprio fatta a nascondere tutta la sua amarezza per ...

Renzi : “Alle elezioni un fronte ampio guidato dal Pd contro gli sfascisti istituzionali” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi si prepara alle prossime elezioni che vedranno contrapposti "da un lato gli sfascisti istituzionali, dall'altro un fronte ampio guidato dal Pd ma che non sia solo il Pd". L'ex segretario del Pd annuncia che sarà anche lui in campo per dare una mano, ma questa volta il suo ruolo sarà quello di mediano.Continua a leggere

Verona - stop del rettore a convegno su migranti lgbt sgradito ai neofascisti. “No a scontri su temi eticamente controversi” : “L’Università non può prestarsi a strumentalizzazioni da parte di soggetti estranei al mondo scientifico che si scontrano su temi politicamente ed eticamente controversi come quelli delle migrazioni e dell’orientamento sessuale delle persone”. È con queste motivazioni che il rettore dell’ateneo di Verona, Nicola Sartor, ha rinviato una giornata di studi sulle migrazioni lgbti prevista per il 25 maggio. Giornata fortemente ...