I caccia dell' Aeronautica Militare intercettano un aereo non identificato nei cieli

Velivolo perde il contatto radio - scatta l’allarme : decollati 2 caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Due velivoli caccia Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle (BA) hanno intercettato un Velivolo CESSNA di nazionalità portoghese, sulla tratta Ginevra – Brindisi, che aveva perso le comunicazioni radio con gli enti del controllo del traffico aereo in corrispondenza della zona aretina. Alle 10.00 circa di oggi i due caccia dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, sono decollati per identificare ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’Italia vola in finale - demolito l’Egitto! Azzurri a caccia dell’oro : L’Italia vola in finale nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. La nostra Nazionale ha surclassato l’Egitto per 3-0 (25-14; 25-20; 25-19) e domenica affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Spagna e Grecia. Gli Azzurri si sono imposti in 77 minuti di gioco con assoluta disinvoltura, lasciando soltanto le briciole ...

Huawei Design it Possible - a caccia della creatività made in Italy : Se farlo è possibile, anche disegnarlo è possibile. Il mantra di Huawei è una filosofia che l’azienda sta diffondendo da tempo presso una platea di seguaci sempre più numerosa, che oltre ad acquistare i device dei cinesi è attenta all’evoluzione creativa degli stessi. L’ascesa nel ramo smartphone della società di Shenzhen è ormai storia, ma la direzione intrapresa è particolarmente gradita in Italia, uno dei mercati strategici di Huawei. Lo ...

LIVE Pagelle Senegal-Colombia - Mondiali 2018 in DIRETTA : i Leoni della Teranga ed i Cafeteros a caccia del pass per gli ottavi : OASport vi offre le Pagelle LIVE di Senegal-Colombia, match valido per l'ultimo turno del gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio ...

LIVE Pagelle Senegal-Colombia - Mondiali 2018 in DIRETTA : i Leoni della Teranga ed i Cafeteros a caccia del pass per gli ottavi : Buongiorno e bentrovati alle Pagelle LIVE di Senegal-Colombia, match valido per l’ultimo turno del gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio. Un vero e proprio scontro diretto a Samara, con queste due squadre che si giocano il passaggio agli ottavi di finale con la possibilità di farlo anche da prima del girone.I Leoni della Teranga hanno iniziato alla grande questa rassegna, battendo per 2-1 la Polonia. Nella seconda partita, invece, la ...

Mondiali - la notte folle dell’Argentina dopo aver scacciato le paure. E Leo Messi ringrazia il cielo : ‘Ci ha dato un’occasione’ : Gli ultimi sono rimasti barricati per ore nella curva del Krestovsky Stadium dopo il 2-1 di Argentina-Nigeria, mentre lo speaker li invitava sconsolato a lasciare l’impianto per la chiusura. E poi nella metro, mandata in tilt dai colpi dei tamburi, in strada fino a notte fonda, quando a San Pietroburgo il sole è sorto da un pezzo ed è già un altro giorno. Bandiere e magliette ovviamente, ma anche sciarpe, cappelli, parrucche, e canti a ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : 26 giugno. Ficco e Bordignon - medaglie dal sollevamento. Lodadio e Grisetti argento nella ginnastica - delusione Mori. Chamizo a caccia dell’oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi martedì 26 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Mondiali 2018 - Svizzera-Costa Rica : elvetici a caccia della qualificazione - centroamericani già eliminati : Domani sera, mercoledì 27 giugno alle ore 20 italiane, si chiude il girone E dei Mondiali di calcio 2018 in Russia. La sfida tra Svizzera e Costa Rica può essere decisiva per stabilire le qualificate del raggruppamento agli ottavi di finale, infatti gli elvetici si assicurerebbero il passaggio del turno evitando la sconfitta contro la squadra di Oscar Ramirez. La nazionale rosso-crociata potrebbe passare il turno anche in caso di sconfitta, ma ...

Nuoto - Settecolli 2018 : gli azzurri ancora a caccia della convocazione per gli Europei. I criteri di qualificazione : Il Trofeo Settecolli di Roma, da sempre, è l’ultima ancora di salvezza per chi non ha strappato il pass per i grandi appuntamenti internazionali in programma tra luglio e agosto ma spesso si rivela un boomerang per chi ottiene il lasciapassare alla piscina del Foro Italico perchè, con il picco di condizione raggiunto un mese prima rispetto all’evento internazionale, si rischia poi che la forma scivoli via e che si vada al Mondiale o ...

Lotta - Giochi del Mediterraneo 2018 – Niente da fare per Sanfilippo : solo quinto. Due medaglie però sono già in cassaforte. Chamizo e Iannattoni a caccia dell’oro : Giornata dedicata alla Lotta stile libero quella odierna, con Francesco Gaddini (-65 kg), Frank Chamizo (-74 kg), Aaron Caneva (-86 kg) e Simone Innattoni (-97 kg), ma spazio anche per i ripescati della greco-romana Ignazio Sanfilippo (-67 kg) ed El Madhi Roccaro (-97 kg). Chi si aspettava un Frank Chamizo in grande forma non è stato deluso. In una giornata non proprio brillante per gli atleti azzurri ci hanno pensato lui e Simone Innattoni a ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Finale all-around in DIRETTA. Lara Mori e Giada Grisetti a caccia dell’oro! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Alle ore 17.30 si disputerà la Finale del concorso generale individuale femminile e l’Italia vuole essere assoluta protagonista: Lara Mori e Giada Grisetti sfideranno Louise Vanhille e Ana Perez per la conquista della medaglia d’oro. Uno scontro totale tra le azzurre, la francese e la spagnola per salire sul gradino più alto del podio. La nostra capitana ha ...

LIVE Polonia-Colombia - Mondiali 2018 in DIRETTA : polacchi e Cafeteros a caccia di riscatto dopo le sconfitte dell’esordio : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Polonia-Colombia, match valido per il gruppo H dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Obiettivo riscatto per le due formazioni, ko all’esordio in questa rassegna contro il Senegal ed il Giappone. Due sconfitte che bruciano e costringono entrambe le squadre ad ottenere i tre punti. Alla Kazan Arena va in scena un vero e proprio scontro diretto, quindi, chi perde è matematicamente eliminato dalla ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo in DIRETTA : Italia a caccia dell’oro a squadre! Sfida totale a Spagna e Francia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Seconda giornata di gare per la Ginnastica artistica, oggi si disputa la seconda parte del turno di qualificazione che assegnerà anche le medaglie nella gara a squadre. L’Italia femminile si presenta in seconda posizione, attardata di mezzo decimo dalla Spagna e con 1.4 punti di vantaggio sulla Francia: le azzurre dovranno dare tutto tra trave e corpo libero per ...