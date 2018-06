I 12 punti dell' accordo del Consiglio Ue sui migranti Buone intenzioni ma parola chiave

Migranti - il vertice Ue si sblocca solo all'alba : tutti i punti dell'accordo : L'accordo è stato raggiunto, dopo un'intera notte di trattative. Accordo alle prime luci dell'alba a Bruxelles sui Migranti. "I 28 leader hanno trovato un'intesa sulle conclusioni del Consiglio europeo, inclusa...

Volley femminile - Nations League 2018 : prima giornata. USA batte Turchia in rimonta - Zhu Ting da 36 punti per la vittoria della Cina : A Nanjing (Cina) è iniziata la Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Si disputano due gironi, poi spazio alle semifinali incrociate. Oggi spazio alla prima giornata. POOL A: Cina vs Olanda 3-1 (20-25; 25-21; 25-22; 25-18) Uno show inverosimile del fenomeno Zhu Ting (36 punti, 5 muri) trasCina le Campionesse Olimpiche verso il successo in rimonta dopo aver perso il primo set. Niente da fare per le oranjes guidate da ...

«Il turismo è l'oro dello Stivale : puntiamo su russi e giapponesi Alitalia? Separarla dalla politica» : View Larger Image «Il turismo è l'oro dello Stivale: puntiamo su russi e giapponesi Alitalia? Separarla dalla politica» SE C'È UNA CERTEZZA " assicura Confturismo " è la crescita degli arrivi in Italia nei prossimi dieci anni. Secondo la Iata, l'organizzazione internazionale delle compagnie aeree, sugli aerei ...

Vertice migranti - Conte soddisfatto : "Direzione giusta" I punti della proposta italiana : Ci sono ancora molti movimenti all'interno dell'Europa: è una crisi politica quella che vivono oggi l'Europa e l'Ue su questa materia". "Bisogna avere delle idee chiare e semplici per sistemare" le ...

Migranti - i punti della proposta italiana : E' articolata in sei premesse e dieci obiettivi: è mirata a proporre una puntuale politica di gestione e di regolazione dei flussi migratori, che sia realmente efficace e sostenibile" spiega il ...

Bruxelles - terminato vertice Ue sui migranti/ I dieci punti della proposta di Conte per superare Dublino : migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier pronto a presentare il progetto per affrontare l'emergenza.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 19:19:00 GMT)

Migranti - svolta di Conte a Bruxelles : 'Superare trattato di Dublino' /Video Ecco i punti della proposta italiana : È un'Italia con 'l'elmetto' quella che il premier Giuseppe Conte porta oggi al mini-summit di Bruxelles . Sarà, per il docente prestato alla politica, il primo stress test europeo che lo vedrà destreggiarsi tra lo scontro aperto con la Francia e il tentativo di trovare la sponda con quello che oggi appare l'anello debole dell'asse franco-...

Ginecologi - pediatri e neonatologi al nuovo Ministro della Salute : “Sui punti nascita con meno di 500 parti l’anno non si cambi direzione” : “Chiediamo al Ministro della Salute di proseguire su questa strada e sosteniamo la posizione della Regione Lombardia per il completamento della riorganizzazione dei punti nascita di piccole dimensioni. È un percorso che condividiamo nell’ottica della sicurezza per le mamme e i neonati, obiettivo principale del nostro lavoro”. Così le società scientifiche AOGOI (Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani), SIGO (Società Italiana di ...

Ue - Macron : “puntiamo al budget unico dell’Eurozona dal 2021” : Ue, Macron: “Puntiamo al budget unico dell’Eurozona dal 2021” Ue, Macron: “Puntiamo al budget unico dell’Eurozona dal 2021” Continua a leggere L'articolo Ue, Macron: “Puntiamo al budget unico dell’Eurozona dal 2021” proviene da NewsGo.

I punti imprescindibili per avere un contratto nazionale della gig economy - per Di Maio : Tutti soddisfatti, anche se la partita vera deve ancora cominciare. L'incontro convocato per lunedì 18 giugno dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio con alcune delle società che operano nel food delivery in Italia si è concluso con la proposta di Di Maio di aprire un tavolo tra i riders e le piattaforme digitali per costruire un nuovo modello di contratto che garantisca diritti e tutele ai ...

Roma - spunta murales di Conte In mano la lista delle cose da fareMa sono solo dei punti di domanda : Nella notte è spuntato a Roma un nuovo murales. Dopo quello ormai celebre del bacio premonitore tra Di Maio e Salvini ecco quello del premier Conte che tiene in mano una lista delle cose da fare corredata da una serie di punti di domanda Segui su affaritaliani.it

Per innovare bastano cinque punti : il Manifesto dell'ANGI : Roma, 13 giu. , askanews, Adesioni e dichiarazioni di interesse per il 'Manifesto per l'innovazione' divulgato nei giorni scorsi a cura dell'ANGI, l'associazione no profit che promuove e rilancia il ...

TRUMP E KIM JONG-UN : ACCORDO USA-COREA DEL NORD/ Intesa storica o propaganda? I punti oscuri della firma : Singapore, l'incontro di pace fra Donald TRUMP e Kim JONG-UN sulla denuclearizzazione della Corea del NORD. Presidente Usa, "superati i problemi tra di noi" e invita dittatore a Casa Bianca(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:20:00 GMT)

Cosa prevedono i quattro punti dell'accordo tra Trump e Kim : I colloqui tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si sono conclusi con la firma di un documento condiviso che sembra segnare l'inizio di un processo diplomatico inteso a porre fine a più di 60 anni di ostilità: sono quattro punti sintetici, che indicano specific