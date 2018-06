Hyundai vuole comprare il Gruppo Fiat-Chrysler? Il titolo FCA schizza in borsa

sportfair

(Di venerdì 29 giugno 2018) L’autorevole Asia Times ha riportato la notizia del possibile lancio di un’OPA da parte dinei confronti di FCA Secondo un articolo pubblicato dall’autorevole Asia Times,avrebbe l’intenzione di acquisire ilFCA, prospettando il lancio di un’OPA (offerta pubblica di acquisto) per le azioni di. La notizia rimbalzata immediatamente su molti media del globo ha fatto subitore il valore delItalo-americano inche è aumentata del 6%. Nonostante le prime smentiti, l’incremento delle azioni è rimasto a fine mattinata del 2,79%. La suddetta smentita è arrivata tramite una nota ufficiale diffusa dal colosso coreano: ”Le voci di un’imminente offerta di acquisto diper FCA non sono veritiere e risultano prive di fondamento”. Nonostante la smentita, in molti credono che nel prossimo futuro possa arrivare un’offerta da parte ...