Huawei lancerà il primo smartphone 5G nel 2019 battendo tutti gli altri

(Di venerdì 29 giugno 2018)vuole battere sul tempogliproduttori e potrebbe presentare il5G già nel, anticipando l’arrivo della quinta generazione di trasmissione dati prevista per il 2020.sarà la prima?non perde tempo ed è al lavoro suglidi prossima generazione, quelli che dovranno essere compatibili con il nuovo standard di comunicazione mobile che si prevede possa partire nel 2020. La data non dovrebbe essere spostata visto che sia produttori sia compagnie telefoniche stanno lavorando alacremente per portare quanto prima la quinta generazione ad essere funzionante e quindi utilizzabile. Il5G della compagnia sarà in vendita il prossimo anno, annunciato al Mobile World Congress di Shanghai, poco prima della fine di giugno. Sarà seguito dalchip Kirin 5G, che verrà annunciato a marzo. All’inizio di ...