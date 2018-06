Home Festival 2018 | date | lineup | biglietti Tutto quello che c’è da sapere

gqitalia

: Anche @MetaErmal e @levibrazioni a @homefestival1 di Treviso nella data zero di apertura gratuita del 29/8. Ci vedi… - OndeFunky : Anche @MetaErmal e @levibrazioni a @homefestival1 di Treviso nella data zero di apertura gratuita del 29/8. Ci vedi… - notizieoggi_com : Home Festival di Treviso: a fine agosto un trionfo di musica con 90 artisti su otto palchi- - CharlieWhateva3 : RT @OndeFunky: Anche @MetaErmal e @levibrazioni a @homefestival1 di Treviso nella data zero di apertura gratuita del 29/8. Ci vediamo a “ca… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) L’è ormai diventato un appuntamento imperdibile, sopratper chi vuole chiudere la stagione deiestivi in bellezza. Non a caso, negli ultimi anni è stato premiato come il migliore d’Italia, non solo per il suo cast sempre di alto livello (e trasversale sul fronte generi), ma anche per l’organizzazione, per il suo essere davvero una sorta di casa per chi ama la musica e l’arte in generale. E anche stavolta non sarà da meno. L’edizione, che si terrà a Treviso dal 29 agosto al 2 settembre, è stata appena presentata ed è già gara per avere i. In cartellone ci saranno ben novanta artisti, che si esibiranno su otto palchi. Si inizierà il 29 giugno con Aperol Spritz@, una giornata (eccezionalmente) free entry, con una line-up principalmente italiana: si esibiranno infatti Ermal Meta e Le Vibrazioni. A seguire altri ...