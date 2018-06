Hayabusa 2 e l' asteroide Ryugu

La sonda giapponese Hayabusa 2 ha raggiunto l’asteroide Ryugu a 290 milioni di chilometri da noi : La sonda spaziale giapponese Hayabusa 2 ha raggiunto Ryugu, un asteroide a 290 milioni di chilometri da noi per studiarne la caratteristiche e prelevarne un campione, che sarà poi riportato verso la Terra per analisi più approfondite. La missione della The post La sonda giapponese Hayabusa 2 ha raggiunto l’asteroide Ryugu a 290 milioni di chilometri da noi appeared first on Il Post.