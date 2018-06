Hawaii | senza precedenti | sconcertanti | gravi | così gli esperti descrivono gli ultimi 2

meteoweb.eu

: Forte terremoto in cima al vulcano Kilauea le Hawaii tremano senza sosta da sette settimane: - MelchiorreG : Forte terremoto in cima al vulcano Kilauea le Hawaii tremano senza sosta da sette settimane: - alepanisardegna : RT @Fricka29: #QuandoVorresti svegliarti alle Hawaii in riva al mare, senza un pensiero per la testa, a sorseggiare granita al limone... In… - Elecuore3893 : RT @Fricka29: #QuandoVorresti svegliarti alle Hawaii in riva al mare, senza un pensiero per la testa, a sorseggiare granita al limone... In… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Il Parco Nazionale dei Vulcani delle, principale attrazione turistica dell’isola, ha chiuso 49 giorni fa a causa delle eruzioni esplosive in cima al vulcano Kilauea. Da quel momento, il paesaggio del parco e quello sulla vetta sono cambiati in maniera drastica. L’Osservatorio Vulcanologico dellestima che il cratere Halemaumau abbia raddoppiato le sue dimensioni neglidue mesi e si sia abbassato incredibilmente di 300 metri. “Questa è una grave sequenza di eventi qui al Kilauea, davveroin tempi moderni”, ha affermato Tina Neal, scienziata dell’Osservatorio. Credit: USGS Secondo gli, a causa delle eruzioni esplosive in cima, la portata del cambiamento che si sta verificando presso il cratere è sconcertante. Il suo volume sta aumentando ad una velocità di oltre 10 milioni di metri cubi ogni giorno. “Anche dopo solo una settimana, la portata ...