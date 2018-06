Hashish in casa | 40enne in manette

Pavia : nasconde tre etti di Hashish nel garage di casa - arrestato : Milano, 22 giu. (AdnKronos) - nascondeva droga nel garage di casa. Per questo un uomo è stato arrestato dalla polizia. E' accaduto nel pomeriggio di ieri a Pavia. Durante un servizio di controllo del territorio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno scoperto che l'uomo, resid

Bimba di 18 mesi mastica barretta di Hashish trovata in casa - arrestato il padre : Nei guai madre e padre incensurati. In un momento di distrazione dei genitori la piccola ha aperto un cofanetto con dentro una barretta di hashish e l'ha morsa. Dopo 24 ore in osservazione è stata dichiarata fuori pericolo ma dovrà trascorrere qualche altro giorno ricoverata. Denunciata a piede libero la madre.Continua a leggere

Mastica un pezzo di Hashish trovato in casa - bimba di 18 mesi in ospedale : Una bambina di 18 mesi è stata ricoverata in ospedale a Ravenna per sospetta intossicazione da hashish. L'episodio è avvenuto lunedì mattina. Secondo quanto ricostruito dagli...

Milano : nasconde mezzo chilo di Hashish in casa - arrestata : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato una donna a Milano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'appartamento in via Padova della donna, una cittadina marocchina di 47 anni addetta alle pulizie di un bar della città, gli agenti hanno trovato 480 grammi di has