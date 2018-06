Harvest Moon | Light of Hope Special Edition è ora disponibile per PS4 e Nintendo Switch

Harvest Moon : Light of Hope Special Edition disponibile da oggi : Rising Star Games, in partnership con Natsume Inc.,sono felici di annunciare che oggi Harvest Moon: Light of Hope Special Edition è disponibile per Nintendo Switch e PlayStation 4 in tutta Europa e oltre. Harvest Moon: Light of Hope Special Edition arriva oggi L’ultimo capitolo dell’amata serie arriva 20 anni dopo la pubblicazione del primo Harvest Moon in Europa e Harvest Moon: Light of Hope Special Edition è atteso ...