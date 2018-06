Harvest Moon | Light of Hope Special Edition disponibile da oggi

Un nuovo trailer per Harvest Moon : Light of Hope Special Edition : Quando è stata annunciata l'edizione Speciale di Harvest Moon: Light of Hope per PlayStation 4 e Nintendo Switch, sapevamo che sarebbe arrivata a maggio, ma non sapevamo quale giorno specifico. Ora, Natsume ha confermato che il gioco sarà lanciato il 29 maggio 2018. Per l'occasione è stato condiviso un nuovo trailer, riportato da Dualshockers, che mostra del gameplay tratto dalla versione per PlayStation 4:Che ne dite?Read more…