Hammond il criceto ha già invaso il PTR di Overwatch | scopriamo il nuovo eroe Wrecking

(Di venerdì 29 giugno 2018) Dopo il brevissimo video di presentazione della giornata di ieri possiamo finalmente scoprire in dettaglio il nuovissimodiche è già sbarcato nel PTR della versione PC del gioco. Signori e signore vi presentiamo il temibileBall!Nel caso in cui vi foste sempre chiesti cosa sarebbe successo se unultra intelligente fosse arrivato sulla terra ecco il risultato: la creatura proviene direttamente dagli esperimenti della Colonia Lunare che hanno dato vita a Winston ed è fuggito proprio con il nostro gorilla preferito. I due si sono tuttavia divisi edè atterrato nella zona di Junker Town. Qui ha trasformato il proprio escape pod in un mech da guerra con il quale si è fatto conoscere nell'arena della città non diventando però un junker. Grazie alle proprie vittorie e al denaro guadagnato è ora libero di esplorare il mondo alla ricerca di nuove ...