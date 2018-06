«Ha vinto l' accanimento nei confronti della Boscaini»

larena

: @oracoloazzurro @zazzatweet @piodantini @amedeogrieco C'è chi vi ha fatto i cori contro.... E chi ha festeggiato se… - GOPAOLOGO1 : @oracoloazzurro @zazzatweet @piodantini @amedeogrieco C'è chi vi ha fatto i cori contro.... E chi ha festeggiato se… - SaraDebush : Non capisco perché tutto questo accanimento nei confronti della #Turchia. #Ergdogan ha vinto con il 53% dei voti, i… - GiuliaaaF : RT @__kdms__: Ma tutta sto accanimento contro Lorenzo??? Aveva ragione alla fine, come aveva ragione Nicola. E ricordiamoci anche che fu lo… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Non abbiamo mai cercato le "careghe", come si dice, come non abbiamo mai cercato e mai cercheremo di mangiare il panepolitica. Continueremo così, ovviamente, liberi onesti e solidali, vicini ...