H1Z1 | Battle Royale supera quota 10 milioni di giocatori su PS4

H1Z1 : Battle Royale (PS4) - prova : H1Z1 è simile a uno zombie sotto molti aspetti: semplicemente si rifiuta di morire. Dopo un inizio abbastanza lento come simulatore di sopravvivenza post-apocalittico nel 2015, il gioco ha introdotto una modalità Battle Royale che gli ha permesso di scalare le classifiche di Steam.Sfortunatamente, a causa di una generale carenza di aggiornamenti e dell'arrivo di concorrenti come PUBG e Fortnite, che offrivano un gameplay più soddisfacente e ...

H1Z1 Battle Royale : un video mette a confronto le versioni PS4 e PS4 Pro : L'open beta di H1Z1 Battle Royale su PS4 è stata piuttosto sorprendente in termini di numeri, in soli 3 giorni dal lancio, infatti, sono stati registrati 4.5 milioni di giocatori. Ma come si comporta il gioco di Daybreak Game Company sulle console di Sony?A questa domanda, arriva la puntuale risposta di Digital Foundry, che ha preso in esame le versioni PS4 e PS4 Pro di H1Z1 Battle Royale. Stando all'accurata analisi della redazione britannica, ...