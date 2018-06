Grillo vede l’ex presidente socialista dell’Ecuador Rafael Correa Lo aveva elogiato per

huffingtonpost

(Di venerdì 29 giugno 2018) Il salottino che sinella foto pubblicata su Instagram è quello dell'hotel dove Beppealloggia a Roma. Il fondatore M5s è in compagnia dell'exdell'Ecuadorche lo ha intervistato per un documentario sul nuovo modo di fare politica. Che il garante grillino avesse subito il fascino dell'alloradel paese del centro America è cosa nota, ma che oggi – a poche ore dalla chiusura del Consiglio Ue – lo incontri può essere un segnale."Conversando con" #Un post condiviso da Beppe(@beppe__) in data: Giu 29, 2018 at 8:26 PDTInfatti, nel gennaio 2017insieme all'attuale sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefanomandato una lettera a, pubblicata anche sul blog, annunciando che un eventuale governo M5S si sarebbe ispirato a lui. In questa missiva veniva ...