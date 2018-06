Grande Fratello Vip | Elisabetta Gregoraci ci sarà? La verità di Flavio Briatore

Grande Fratello 2018 Matteo Gentili e Alessia Prete - una passione che brucia : “Con Alessia l’intimità va molto bene e c’è molta intesa sotto le lenzuola”. Parola di Matteo Gentili che, in un’intervista concessa a Vero, parla della sua relazione con Alessia Prete, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello 2018. “Ho cominciato a mettere i calzettoni bianchi per spegnere l’attrazione di Matteo!” replica lei “La passione si vedeva anche solo dai nostri ...

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip? Briatore blocca la trattativa : Elisabetta Gregoraci potrebbe essere una concorrente del Grande Fratello Vip 3, Flavio Briatore però starebbe tentando di bloccare la partecipazione dell’ex moglie al reality Elisabetta Gregoraci potrebbe entrare a far parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la separazione da Flavio Briatore, pare che la soubrette italiana abbia un nuovo amore e stia tentando dunque di ricostruirsi una vita. La ...

Alberto Mezzetti malinconico dopo il Grande Fratello. Il VIDEO : Alberto Mezzetti sente la mancanza del Grande Fratello 15 Il Grande Fratello 15, sotto la conduzione di Barbara d’Urso, ha visto trionfare gli ascolti e Alberto Mezzetti. Il vincitore dell’ultima edizione nip del GF in queste ore è apparso nostalgico e con un velo di malinconia ha ricordato i momenti trascorsi nella casa di Cinecittà e i suoi coinquilini, scrivendo: “Mi mancate tutti amici del GF 15 è stata ...

Grande Fratello Vip cerca concorrenti : arrivano Francesca Cipriani e l'ex Cottone - Annalisa Minetti e la fidanzata della gieffina : Continuano a uscire nomi di concorrenti per la nuova edizione del Grande Fratello Vip atteso con i nuovi palinsesti Mediaset per la prossima stagione. A quello di Elisabetta Gregoraci, che per ora ...

Grande Fratello Vip 2018 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Work in progress per la terza edizione del "Grande Fratello Vip". Dopo le prime due stagioni di Grande successo, si lavora al terzo round. L'appuntamento è, come sempre, in autunno. E questa al...

Claudia Galanti al Grande Fratello Vip?/ "Sarebbe un lavoro e devo lavorare…" - poi svela le ultime difficoltà : Claudia Galanti al Grande Fratello Vip 3? “Sarebbe un lavoro e devo lavorare…”, poi svela le ultime difficoltà in amore e l'unico desiderio, stare vicina ai due figli.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:14:00 GMT)

Flavio Briatore blocca Elisabetta Gregoraci verso il Grande Fratello Vip : Per Elisabetta Gregoraci potrebbe spalancarsi la porta rossa della terza edizione del Grande Fratello Vip. A rivelarlo è il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 27 giugno. A ostacolare la sua presenza nel reality di Canale 5, però, sarebbe l’ex marito Flavio Briatore, “che al momento blocca la trattativa”. L’estate di Elisabetta Gregoraci GFVip a parte, la Gregoraci ha comunque altri progetti per ...

Grande Fratello - Veronica Satti : "Valentina mi ha regalato l'anello di fidanzamento" : Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Veronica Satti ha parlato della sua fidanzata Valentina raccontando di aver ricevuto da lei l'impegnativo regalo di un anello, in attesa di andare a vivere insieme. Insomma, la relazione non è mai stata messa in discussione dal bacio goliardico ma passionale scambiato una notte all'interno della Casa di Cinecittà con il vincitore Alberto Mezzetti:L’ho corteggiata per cinque anni. Amo i suoi occhi e ...

Alessia Prete e Matteo Gentili - l'amore nato nella Casa del Grande Fratello dura anche fuori! ESCLUSIVO : Matteo: 'Abbiamo avuto tutto dalla vita, sappiamo come gira il mondo. Diamo la giusta importanza alle cose. nella Casa si perde la capacità di relativizzare e per chi fuma, l'astinenza fa uscire di ...

Brooke di Beautiful al Grande Fratello vip 3? Tutti i nomi dalla Rettore al padre di Belen : Proseguono le indiscrezioni e le autocandidature per il Grande Fratello Vip3 , in onda a ottobre su Canale 5 con la conduzione della confermatissima Ilary Blasi spalleggiata dall'opinionista Alfonso ...

Grande Fratello - Veronica Satti stravolge la sua vita : si vuole sposare con la sua compagna : Dopo il Grande Fratello, la storia d'amore di Veronica Satti , figlia di Bobby Solo, con la compagna Valentina è pronta a prendere il volo. Le due sono state paparazzate dal settimanale DiPiù mentre ...

Brooke Logan - vacanze in Puglia con il marito. Pronta per il Grande Fratello Vip? : Brooke Logan sbarca in Puglia. Katherine Kelly Lan g, l'attrice americana che dà il volto alla storica protagonista di Beautiful, sta trascorrendo qualche giorno di vacanza tra le meraviglie di Fasano ...