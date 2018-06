Gran Galà a Moncalvo | il circo contemporaneo al Vignale Festival

Tuffi Grandi altezze - Alessandro De Rose : “La mia vita è cambiata - c’è molto lavoro. Ogni tuffo è come un pezzo d’arte regalato a chi ti guarda” : Alessandro De Rose è la stella azzurra dei Tuffi dalle grandi altezze. Un ragazzo di 25 anni nato a Cosenza che lotta con i migliori al mondo in questo spettacolare sport, in cui ha conquistato una medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest dello scorso anno e questo fine settimana gareggerà nella World Series di Bilbao, tuffandosi di fronte al Museo Guggenheim. De Rose ha rilasciato un’intervista a TuttoSport in cui ha parlato di questa sua ...

Successo per il Gran Galà del "Festival del Teatro Amatoriale" al Totò nel nome di Olimpia Di Maio : Nato con l'intento di valorizzare un settore della nostra tradizione, il festival, ha fornito sempre spettacoli di qualità ed in passato ha messo in mostra potenzialità individuali interessanti anche ...

Claudia Galanti al Grande Fratello Vip?/ "Sarebbe un lavoro e devo lavorare…" - poi svela le ultime difficoltà : Claudia Galanti al Grande Fratello Vip 3? “Sarebbe un lavoro e devo lavorare…”, poi svela le ultime difficoltà in amore e l'unico desiderio, stare vicina ai due figli.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:14:00 GMT)

Grande Fratello - Veronica Satti : "Valentina mi ha regalato l'anello di fidanzamento" : Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Veronica Satti ha parlato della sua fidanzata Valentina raccontando di aver ricevuto da lei l'impegnativo regalo di un anello, in attesa di andare a vivere insieme. Insomma, la relazione non è mai stata messa in discussione dal bacio goliardico ma passionale scambiato una notte all'interno della Casa di Cinecittà con il vincitore Alberto Mezzetti:L’ho corteggiata per cinque anni. Amo i suoi occhi e ...

Samsung Galaxy S10 : schermi più Grandi per tutti e un nuovo modello da 5 pollici? : Secondo nuove indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, Samsung potrebbe lanciare tre modelli della gamma S10 quest'anno, incrementando le dimensioni dello schermo dei modelli "classici". L'articolo Samsung Galaxy S10: schermi più grandi per tutti e un nuovo modello da 5 pollici? proviene da TuttoAndroid.

Sul "travel ban" la Corte Suprema regala una Gran vittoria a Trump : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato che il contestato “travel ban” imposto dall’Amministrazione rispetta la legge e il dettato costituzionale, decisione che rovescia diverse sentenze emesse a livello federale e che manda in sollucchero Donald Trump, che ha tempestivamente twittato la su

TORCHIARA Gran GALA PER IL TRENTENNALE DEL "SOLSTIZIO D'ESTATE" : Si è anche definita TORCHIARA Città dei bambini per i vari momenti di spettacoli idonei a tale fascia d'età. Non mancano giornate dedicate all'agricoltura, con richiamo ai prodotti locali, uva, vino, ...

Grande giorno per Samsung Galaxy S7 Wind e 3 Italia - adesso l’aggiornamento Oreo : L'attesa straziante cui sono stati fin qui costretti tutti quegli utenti che hanno a loro tempo acquistato i Samsung Galaxy S7 Wind e 3 Italia è finalmente volta al termine: per gli esemplari appena citati è giunto il momento di ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Oreo 8.0. Nel caso dei brandizzati dall'operatore arancione, trattasi del pacchetto con PDA G930FXXU2ERE8, build date dell'11 maggio e patch di sicurezza del 1 ...

«La Valmasino regala Granitiche emozioni». Turismo - ecco il piano : Parte 'Valmasino, granitiche emozioni' il progetto turistico della Valle. L'amministrazione comunale nei mesi scorsi ha teso la mano agli operatori economici e ai soggetti che a diverso titolo si ...

Galaxy Note 9 : più Grande è più bello - presentazione a New York ad agosto : Il Galaxy Note 9 sarà molto simile al Galaxy Note 8, ma sarà tutto più grande dal display, alla RAM, alla capacità di archiviazione, alla batteria. Più grande è più bello, un motto che fa parte del DNA dei phablet dell’azienda sudcoreana dal lancio del primo modello nel 2011. Galaxy Note 9 ad agosto a New York A fornire indicazioni è ancora il prolifico leaker Ice Univerce che in questi giorni ha molto da condividere sull’atteso ...

Recensione Samsung Galaxy A6 Plus : Grande e curato - ma il prezzo? : Abbiamo provato Samsung Galaxy A6 Plus, un bestione proposto con buone carte da giocarsi, due su tutte il display e il comparto fotografico. Adesso però è troppo caro, quindi convine oppure no? Scopritelo nella nostra Recensione. L'articolo Recensione Samsung Galaxy A6 Plus: grande e curato, ma il prezzo? proviene da TuttoAndroid.

Roma - Gran gala per i 150 anni della manifattura oroligiera IWC : Roma, 8 giu. , askanews, L'alta orologeria svizzera fa festa alle Officine Farneto di Roma, dove si è consumata un'esclusiva serata di gala per celebrare i 150 anni della storica manifattura ...

Al "Gran Galà" - protagonisti i complessi musicali degli anni Sessanta e di oggi - sabato alle ore 20 - 30 : Si sentiva il piacere dello stare insieme si allestivano spettacoli di varia natura che offrivano ai giovani opportunità di cimentarsi nei ruoli di attori, musici, registi, presentatori, scenografi. ...