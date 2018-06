GP Italia | set e mescole obbligatori per Monza

Seduta Euforica per il settore servizi per la finanza dell'Italia - +2 - 35% - - seduta effervescente per Anima Holding - +4 - 25% - : Molto positiva la giornata per il comparto dei servizi finanziari in Italia , che non si discosta molto dal buon andamento dell' EURO STOXX Financial Services e che guadagna il 2,35%, dopo la chiusura ...

BORSA ItaliaNA OGGI/ Milano news : Fca a +4 - 2% - Mediaset a -3 - 7% - 29 giugno 2018 - : BORSA ITALIANA news. OGGI per Piazza Affari ci sono diversi dati macroeconomici in agenda. Il Ftse Mib riparte sotto i 21.500 punti.

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia lancia buoni segnali per Olanda e seconda fase. E a settembre… : Cos’è che ha lasciato in eredità la notte di Trieste a quest’Italia? Certo, un risultato: 72-78, è una sconfitta. Tuttavia, di per sé, è un rovescio che fa male in modo relativo, per più di un motivo. Innanzitutto, l’Italia ha confermato di avere un’anima. L’inizio folgorante di Aradori, il finale spettacolare di Abass, la grinta messa su tutto il parquet da Burns, non sono un caso. Pietro questo genere di ...

Nuoto - Settecolli 2018 : programma - orari e tv di venerdì 29 giugno. Tutti gli Italiani in gara : La 55esima edizone del Trofeo Settecolli di Nuoto prenderà il via quest’oggi. I nuotatori di tutto il mondo si esibiranno nella vasca più bella del panorama natatorio, quella del Foro Italico a Roma. Uno spettacolo che, come al solito, attirerà la curiosità degli appassionati, dando modo di assistere a gare di alti contenuti tecnici ed agonistici. Squadra italiana presente numerosa e tra gli atleti di spicco non mancheranno Federica ...

Giochi del Mediterraneo – Vela : sette Italiani a caccia del podio : XVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo:domani ultima giornata con sette atleti azzurri su otto in aria di podio. Medaglia garantita per Zennaro e Camboni Nella penultima giornata di regate ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018 arriva già la certezza di due podi per la Vela azzurra: Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza) nei Laser Radial e Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre) negli RS:X scenderanno in acqua domani con già la ...

CARONTE - CALDO FINO A 40 GRADI IN Italia/ Meteo - weekend bollente : bollino giallo in sette città : CARONTE, CALDO FINO a 40 GRADI in ITALIA: Meteo, weekend bollente sulla Penisola, bollino giallo per sette città. Ma poi tornerà la pioggia con forti precipitazioni: le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 22:25:00 GMT)

Volley - sei amichevoli per l'Italia maschile prima dei Mondiali di settembre : Dopo la mancata qualificazione alle Final Six della Volleyball Nations League 2018 [VIDEO], la Nazionale italiana maschile di Pallavolo si appresta a tornare ad allenarsi in vista dei Mondiali casalinghi in calendario il prossimo mese di settembre. Durante la marcia di avvicinamento alla rassegna iridata, gli azzurri affronteranno sei amichevoli contro tre diverse Nazionali. L'obiettivo è di presentarsi nel migliore modo possibile alla nuova ...

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Turchia 23-3. Il Settebello pensa già alla Spagna : Dopo la facile vittoria del Setterosa in mattinata, arriva un altro largo successo, quello del Settebello, sempre contro la Turchia, nel torneo di Pallanuoto maschile ai Giochi del Mediterraneo: la nazionale italiana ha vinto per 23-3 ed ora potrà concentrarsi sulla importantissima sfida di domani contro la Spagna, che vale l’accesso alla finale per l’oro di domenica 1 luglio. Al festival del gol degli italiani prendono parte Gallo ...

Meteo - vento caldo in arrivo sull’Italia con Caronte/ Ma dalla prossima settimana nuovo break temporalesco : Meteo, vento caldo in arrivo sull’Italia con Caronte: temperature in picchiata fino a 40°C ma solo per pochi giorni. Poi l'arrivo di un nuovo break temporalesco e clima fresco.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:33:00 GMT)

L'Indice del settore Costruzioni Italiano è di poco in territorio negativo - -0 - 45% - - andamento negativo per Trevi - -8 - 74% - : Modesta la discesa registrata dal settore Costruzioni a Milano . Si muove in territorio negativo l' EURO STOXX Construction & Materials . Il FTSE Italia Construction & Materials ha terminato gli ...

Il Settore Automotive dell'Italia si è mosso verso il basso - -2 - 83% - - giornata in discesa per Pininfarina - -3 - 79% - : Andamento depresso per il comparto italiano auto e ricambi . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha ...

Debole l'indice del settore telecomunicazioni Italiano - -0 - 29% - : Teleborsa, - Il Comparto telecomunicazioni in Italia si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'EURO STOXX Telecommunications. Il FTSE Italia ...