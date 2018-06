Gp Austria | Hamilton comanda le prime prove | Vettel quarto Raikkonen è sesto

F1 - Risultato e classifica prove libere 2 – GP Austria 2018 : Hamilton miglior tempo - Vettel in scia! Mercedes-Ferrari - che testa a testa : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo anche nelle prove libere 2 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo ha stampato un interessante 1:04.579 su gomma soft, precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas e Sebastian Vettel di un paio di decimi (hanno girato sulle ultrasoft). La Mercedes sembra avere una mezza marcia in più ma la Ferrari non è lontana, soprattutto con il tedesco che sul passo gara ha ...

LIVE F1 - GP Austria 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Hamilton in testa - Vettel cerca la risposta! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ...

LIVE F1 - GP Austria 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sebastian Vettel deve rispondere a Lewis Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Si preannuncia grande spettacolo nei 90 minuti a disposizione dei piloti per trovare il giusto set-up in vista di qualifiche e gara. Lewis Hamilton si è scatenato nella FP1 precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas ma Sebastian Vettel ha risposto presente e ha fatto capire che la Ferrari può dire la sua. Ci attendiamo nuova ...

Formula 1 - GP Austria. Hamilton : 'La stagione di Vettel? Sono concentrato su di me' : "Non mi Sono messo seduto ad analizzare quello che ho fatto io e quello che ha fatto Vettel. Quello che vi posso dire è che ci Sono stati dei weekend in cui Sono stato molto forte e in un paio in cui ...