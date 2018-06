Gossip U&D/ Giorgio pensa ancora a Gemma e lei rivela : 'Buttare tutto sarebbe un errore' : Uomini e donne è in pausa per il periodo estivo ma i tantissimi fan della trasmissione di Maria De Filippi sono sempre a caccia di notizie che riguardano in primis la coppia composta da Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Sebbene i due si siano detti addio al termine della scorsa edizione del dating show, in queste settimane sono tornati a parlare di quello che hanno vissuto insieme e in particolar modo Giorgio Manetti ha ammesso di sentire ancora ...

Gossip U&D - Sara e Lorenzo si sono sentiti fuori dal programma - ma lui la attacca su IG : Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne, sta attirando l'attenzione del Gossip estivo con le sue tormentate vicende sentimentali. In queste ore, infatti, Sara e Luigi hanno annunciato ufficialmente la fine della loro storia d'amore nata nel programma televisivo di Maria De Filippi [VIDEO]e ovviamente non sono mancati i commenti di Lorenzo Riccardi, il corteggiatore 'eliminato' dalla tronista al duello finale. Intanto Sara ha confessato ...

Gossip U&D/ Ida e Riccardo in crisi a Temptation Island : lei piange - interviene Gemma : Ida e Riccardo, la coppia che abbiamo visto nascere quest'anno nello studio di Uomini e donne trono over, hanno scelto di mettersi in gioco partecipando a Temptation Island 2018, il temuto reality show delle tentazioni che vedremo in onda su Canale 5 dal prossimo 9 luglio [VIDEO]. A quanto pare, però, questa nuova avventura sarebbe stata gia' abbastanza turbolenta per la coppia composta da Ida e Riccardo, così come testimoniano le foto ...

Gossip U&D/ Andrea e Giulia avvistati a cena - ma lei dice : 'Non stiamo ancora insieme' : Andrea Damante e Giulia De Lellis continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica: la coppia, nata nel programma televisivo Uomini e donne, in queste ultime settimane ha tenuto banco più volte con le presunti voci riguardanti un possibile ritorno di fiamma. I due, infatti, hanno scelto di dirsi addio definitivamente dopo due anni di grande amore, ma anche se continuano a vedersi ogni tanto a quanto pare tra di loro non sarebbe ancora ...

Gossip U&D/ Lorenzo provoca Sara - dopo l'addio a Mastroianni : 'Sei sempre stata single' : Lorenzo Riccardi ha attaccato Sara Affi Fella, durante la diretta Instagram, nella quale ha annunciato la fine della sua storia con Luigi [VIDEO]Mastroianni: l'ex corteggiatore di Uomini e donne, infatti, non è riuscito a trattenersi e ha provocato a distanza la napoletana. dopo questo intervento, il ragazzo ha fatto, a sua volta, una diretta sui social network per puntare il dito contro la tronista che, suo parere, non ha mai avuto realmente ...

Gossip/ U&D : Sossio Aruta - innamorato di Ursula - potrebbe lasciare il Trono Over : Sossio Aruta ha finalmente trovato l'amore: è stato lo stesso protagonista di Uomini e donne a dichiarare il sentimento che prova per Ursula Bennardo sui social network nel giorno del suo compleanno. Dopo essere stato nel parterre del Trono Over [VIDEO]per più di tre anni, il calciatore sembrerebbe aver perso la testa per la bionda pugliese: che questo fidanzamento sancisca l'addio definitivo del cavaliere dalla trasmissione di Maria De ...

Gossip U&D/ Giorgio Manetti : 'Tra me e Gemma c'è qualcosa di speciale' : Giorgio Manetti, storico cavaliere del Trono Over di Uomini e donne, in un'intervista rilasciata al magazine che si sofferma proprio sui protagonisti del programma di Maria De Filippi, è tornato a parlare di Gemma Galgani, della loro bella storia d'amore, ma anche della delusione provata quando la donna decise di lasciarlo repentinamente in trasmissione. Invece, per quanto riguarda il suo futuro nel dating-show di Maria De Filippi, dopo aver ...

Gossip U&D : Sara Affi Fella confessa di essere in crisi con Luigi Mastroianni : Sara Affi Fella di Uomini e Donne conferma la crisi con Luigi Mastroianni Inutile girarci intorno, ma da alcune settimane sta impazzando sui social questo Gossip, che ha sicuramente acceso l’interesse dei tantissimi fan di Uomini e Donne. Difatti, secondo diverse indiscrezioni, pare che le cose tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non stiano andando bene come tutti si sarebbero aspettati. E dopo tanto parlare finalmente è stata la ex ...

Gossip U&D - la verità di Giulia De Lellis su Andrea Damante : 'Non siamo fidanzati' : Cosa sta succedendo tra i Damellis, la coppia più amata di Uomini e donne composta da Andrea Damante e Giulia De Lellis [VIDEO]? C'è stato davvero questo ritorno di fiamma, così come testimonierebbero i diversi scatti che in questi giorni sono apparsi sui social oppure no? A fare un po' di chiarezza sulla questione è stata la De Lellis, che ieri sera ha voluto fare una diretta su Instagram, durante la quale ha risposto alle domande e alle ...

Gossip U&D/ Giulia e Andrea paparazzati a cena con i genitori di lei (RUMORS) : Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme: questo è il GOSSIP che sta impazzando sul web nelle ultime ore grazie alla segnalazione fatta da una fan di Uomini e donne ad alcuni blog. L'influencer e quello che dovrebbe essere ancora il suo ex [VIDEO] fidanzato, sono stati paparazzati dai curiosi mentre consumavano una cena in famiglia. In un noto ristorante di Anzio, infatti, il dj ha ritrovato sia la romana che i suoi genitori per un ...

