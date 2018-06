Google starebbe sviluppando una piattaforma da gioco per competere con Sony e Microsoft

eurogamer

(Di venerdì 29 giugno 2018) Sembra chesi stia preparando a lanciare la propriaper il mercato dei giochi di fascia alta. Un rapporto di Jason Schreier di Kotaku afferma chesta attualmente lavorando sulla propriadi, Project Yeti, che dovrebbe comprendere due aspetti principali: un servizio di streaming e un qualche tipo di hardware. Non è chiaro se l'hardware sia una vera e propria console dacompleta o solo un terminale per il servizio di streaming di, ma quello che è noto è chevuolecon PlayStation e Xbox.sta reclutando in modo aggressivo veterani del settore dei videogiochi, tra cui Phil Harrison, che in precedenza ha lavorato sia su PlayStation sia su Xbox e sta anche coinvolgendo alcuni sviluppatori di giochi nella creazione di titoli.Read more…