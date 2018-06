Google sfida PS5 e Xbox Scarlet con una nuova console Android?

Microsoft News - come funziona la sfida a Google News : ... il capo redattore di Microsoft News, Rob Bennett spiega che le nuove applicazioni mobili consentono di iscriverti a specifici argomenti di interesse, come finanza, fitness, sport e altro. C'è anche ...

Google punta a Cina - sfida Amazon : Google guarda alla Cina, dove i suoi prodotti fiore all'occhiello sono bloccati dal 2010. sfidando Amazon, Mountain View acquista per 550 milioni d...

Google punta a Cina - sfida Amazon con quota in JD.com : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Google sfida Amazon e Spotify - YouTube Music arriva anche in Italia : Il servizio in streaming disponibile in 17 Paesi, tra cui l'Italia. Nella versione free con pubblicità e premium a pagamento (a 9,99 euro al mese) senza annunci e offline

Microsoft sfida Google Duplex acquistando la Semantic Machines : Microsoft, con l’arrivo di Satya Nadella, ha investito moltissimo nella ricerca relativa all’incremento dell’Intelligenza Artificiale studiandone anche i vari capi di utilizzo. Nonostante gli sforzi, Google primeggia comunque al primo posto quando si parla della cosiddetta AI conversazionale (ovvero riguardante la conversazioni) soprattutto dopo aver mostrato Duplex, una tecnologia di Google Assistant che, sfruttando ...

YouTube Music - abbonamento per musica in streaming. Google sfida Spotify e Apple Music : Google ha deciso di cambiare strategia per provare ad inseguire Apple Music, Spotify e Tidal nella lotta per il mercato della Musica in streaming. Se finora aveva giocato tutte le fiches sul Play Music, che però non ha convinto gli utenti fino in fondo, adesso prova a (ri)mettere in campo la piattaforma di riferimento per la Musica online: YouTube. La prossima settimana il social con più di un miliardo di utenti al mese lancerà YouTube Music, un ...

Google sfida Spotify e lancia YouTube Music : ROMA – Rendere il mondo della Musica più facile da esplorare e più personalizzato che mai. E’ questo l’intento di YouTube Music, il nuovo servizio di streaming Musicale di Google. Canzoni ufficiali, album, migliaia di playlist, oltre allo straordinario catalogo di remix, esibizioni dal vivo e video Musicali di YouTube che non puoi trovare da […] L'articolo Google sfida Spotify e lancia YouTube Music proviene da NewsGo.

Google sfida le FAKE NEWS con il nuovo aggiornamento di Google News : Con un clic o tap gli utenti potranno consultare la stessa notizia pubblicata da varie fonti, con la possibilità di selezionare la categoria, come ad esempio business, tecnologia, sport, ...

Whatsapp : ecco come è pronta a partire la sfida a Google e Microsoft : Whatsapp sfida Google e Microsoft? Apparentemente sembra un'idea che ha poco senso, ma le novità che potrebbero esserci nel futuro della popolare app di messaggistica sembrano, invece, delineare questo scenario. Whatsapp è un'app in costante evoluzione. Da semplice strumento per scambiare messaggi si è trasformata in una vera e propria piattaforma multimediale che consente di restare in contatto attraverso varie funzionalità. L'attuale livello ...

WhatsApp sarà in grado di affrontare la temibile sfida di Google? Video : #WhatsApp, come ormai tutti ben sappiamo, è il servizio di messaggistica istantanea [Video] più diffuso al mondo. Con il passare del tempo, altri temibili avversari sono riusciti nel tentativo di farsi spazio in questo difficile settore. Tra i più famosi citiamo, chiaramente, Telegram. Ancora, #facebook Messenger ha fatto leva sulla forza stessa del social network di Mark Zuckerberg per acquisire utenza. C'è però un importante protagonista che ...

Google Chat : cos’è e quando esce - lanciata la sfida a Whatsapp e iMessage : Google ha annunciato l’intenzione di rinnovare completamente il modo in cui gli utenti dei propri smartphone Android si scambiano messaggi. Dopo il fallimento di Allo, l’ultimo prodotto del gigante di ricerca, Google Chat, è un nuovo servizio che consente agli utenti Android di inviare messaggi e file di immagini su una rete dati. Funziona in modo simile a Whatsapp ed iMessage di Apple. Google Chat: cos’è e quando esce Google ...