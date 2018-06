Golf – Quicken Loans National | Francesco Molinari si piazza al decimo posto | delude

sportfair

: Woods ha un sacco sulla linea alla Quicken Loans - TranSpoNewsEnIt : Woods ha un sacco sulla linea alla Quicken Loans -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Con un buon primo giro,sial, Tiger Woods ha cambiato putter, ma i risultati sul green al momento ancora non si vedono, con un bel giro in 67 (–3) colpi, è alnel(PGA Tour) sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm (par 70), a Potomac nel Maryland, dove Tiger Woods è 48° con il 70 del par. Guidano con 63 (-7) una graduatoria piuttosto corta Andrew Landry e J.J. Spaun, tallonati da Billy Horschel e da Andrew Putnam (64, -6), In quinta posizione con 65 (-5) Beau Hossler e il messicano Abraham Ancer e in settima con 66 (-4) Ryan Armour, Joel Dahmen e l’irlandese Seamus Power. Si sta comportando bene il giovane neopro cileno Joaquin Niemann, 21° con 68 (-2), che ha appena ottenuto una Special Temporary Membership nel tour, mentre Richie Fowler e il thailandese Kiradech Aphibarnrat affiancano ...