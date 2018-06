Golf | Migliozzi vince Memorial Bordoni

Golf - Italian Pro Tour : Guido Migliozzi e Lars Keunen in vetta al Memorial G. Bordoni : Al Memorial G.Bordoni by Aon Guido Migliozzi e Keunen leader di classifica Guido Migliozzi e l’olandese Lars Keunen sono al comando con 62 (-8) colpi nel Memorial Giorgio Bordoni presented by Aon, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private iniziato sul percorso de La Pinetina Golf Club (par 70) e dedicato al tecnico Giorgio Bordoni, scomparso nel 2013 e artefice di importanti successi delle nazionali ...