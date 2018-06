Gli studenti fanno al loro bidello un regalo unico al mondo | e lui scoppia a piangere

Disegni in 3D : ecco come Gli studenti di BigRock hanno trasformato la fantasia dei vostri figli : Dovevano essere dieci finalisti ma non siamo riusciti a frenare l'entusiasmo di disegnatori e sono diventati il doppio. E per uno, sorpresa doppia

SCUOLA/ Quel prof "irresponsabile" che fa male aGli studenti ma piace ai sindacati : Con l'abolizione della chiamata diretta a causa degli errori di qualcuno di rinuncia ad un sano principio di responsabilità che dovrebbe valere per tutti. GIANNI ZEN(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:10:00 GMT)

Il regalo deGli studenti al bidello dell’istituto : 1500 euro per andare da sua moglie. La reazione dell’uomo è commovente : “Caro Herman, questi soldi sono per conto degli studenti di Bristol, che così ti vogliono ringraziare per tutta l’energia positiva trasmessa durante questi anni”. Inizia così il biglietto che gli universitari di Bristol hanno allegato alla busta regalata a Herman Gordon, storico addetto delle pulizie dell’istituto. I ragazzi gli hanno voluto fare un regalo speciale e hanno raccolto 1500 euro per permettergli di andare in ...

Idee per l’ambiente - Gli studenti si trasformano in supereroi : Scegliere di essere supereroi. E combattere contro gli scempi ambientali e l’indifferenza nei confronti delle periferie del mondo. Non è solo un sogno da bambini ma la possibilità concreta di contribuire a tutelare il Pianeta con scelte quotidiane orientate alla giustizia e alla sostenibilità. È questo il messaggio che hanno lanciato i giovani vincitori della 26ª edizione del concorso nazionale “Immagini per la Terra”, iniziativa promossa ...

L’Università di Firenze premia con 500 euro Gli studenti che si laureano in tempo : L'ateneo toscano vuole scoraggiare i "fuori corso" mettendo a disposizione 1.100 borse di studio da 500 euro per gli studenti che si laureeranno in tempo.Continua a leggere

Maturità - l’ultima volta della terza prova : Gli studenti impegnati con il quizzone : E’ la prova più temuta, anche odiata, dai 500mila maturandi. Dopo i primi due scritti, è il momento del quizzone: domande aperte, a risposta multipla, problemi, analisi o sviluppo di progetti sulle materie (al massimo cinque) scelte dalla commissione. La terza prova di Maturità, predisposta dai professori la mattina stessa, è un’incognita e per questo spaventa. Ma dal prossimo anno non ci sarà più: verrà sostituita dal test ...

Tecnologia : più mobilità e internazionalizzazione delle carriere per Gli studenti Unipi grazie a Blockchain : Favorire la mobilità e l’internazionalizzazione delle carriere degli studenti, è con questo obiettivo che l’Università di Pisa, prima in Italia e fra i primi atenei in Europa, ha adottato l’innovativa Tecnologia Blockchain, nata dalla collaborazione tra l’Università di Pisa e CIMEA, il Centro di Informazione sulla mobilità e le Equivalenze accademiche. Al momento dell’iscrizione all’Ateneo pisano, gli studenti potranno registrare permanentemente ...

Esame di maturità - oggi per Gli studenti è l'ora del 'quizzone' : Per gli oltre 500mila studenti alla prese con l'Esame di maturità è il giorno della terza prova scritta, il cosiddetto "quizzone". In alcuni istituti, sedi di seggio elettorale per le comunali, l'...

Scuola : tutti bocciati - demerito deGli studenti o incapacità della classe insegnante? : Responso che non ammette repliche: tutti bocciati. Quello che è accaduto all’Istituto Trasporti e Logistica “A. Cappellini” e al professionale “L. Orlando” di Livorno ha veramente del singolare. Nelle due sezioni, nessuno dei 24 studenti è riuscito ad essere promosso e a superare l’anno scolastico. A dire il vero anche in un’altra classe dell’Istituto Cappellini […] L'articolo Scuola: tutti bocciati, demerito ...

Maturità - l’Algeria spegne internet a tutti per non far copiare Gli studenti : Nuove frontiere delle misure di sicurezza nazionali: mettere offline tutto il Paese per due ore, onde evitare che gli studenti imbroglino agli esami. Questo è stato il provvedimento attuato dall’Algeria nei confronti delle sessioni di quest’anno delle scuole superiori. D’altro canto, dice il Guardian, le misure adottate lo scorso anno dall’Algeria per evitare le falsificazioni selvagge, cioè la sola chiusura dei social ...

Sui problemi della scuola bisogna ascoltare le voci deGli studenti : Si parla tanto di scuola, soprattutto in questi giorni a cavallo degli esami finali; ma è raro che a parlarne non siano gli insegnanti, i genitori, i presidi, i ministri, gli editorialisti, insomma gli adulti,. Quando capita è un’occasione preziosa. Leggi

Maturità 2018 : quali le tracce scelte daGli studenti? : Dopo la prima prova scritta per gli esami di Maturità 2018, lo staff di ScuolaZoo è andato a trovare gli studenti di Milano in uscita da scuola. E’ stato chiesto ai maturandi quali tracce abbiano scelto per la prova di italiano. Dai dati di ScuolaZoo e del Miur pare che la traccia di tipo storico-artistica “I […] L'articolo Maturità 2018: quali le tracce scelte dagli studenti? proviene da Scuolainforma.