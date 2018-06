Gli italiani amano i Mondiali Anche senza gli Azzurri | incollati alla tv per

Wimbledon - sorteggio positivo per Gli otto italiani al via : LONDRA - Sono otto, record di presenze tricolori, i tennisti azzurri al via nel tabellone principale del singolare maschile di Wimbledon , terzo Slam della stagione, che scatta lunedì sui campi in ...

Coldiretti : il caldo spinge 19 milioni di italiani a partire a luGlio : Sono 19 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio nell’estate 2018 che complessivamente fa segnare un aumento dell’1% degli italiani in viaggio, rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che ben l’88% degli italiani in vacanza rimane nei confini nazionali. La durata media del tempo trascorso lontano da casa dai vacanzieri è quest’anno di 11,3 giorni e per ...

Nuoto - Settecolli 2018 : programma - orari e tv di venerdì 29 giugno. Tutti Gli italiani in gara : La 55esima edizone del Trofeo Settecolli di Nuoto prenderà il via quest’oggi. I nuotatori di tutto il mondo si esibiranno nella vasca più bella del panorama natatorio, quella del Foro Italico a Roma. Uno spettacolo che, come al solito, attirerà la curiosità degli appassionati, dando modo di assistere a gare di alti contenuti tecnici ed agonistici. Squadra italiana presente numerosa e tra gli atleti di spicco non mancheranno Federica ...

FamiGlia Rodriguez - tutto il clan pronto a chiedere la cittadinanza : «Siamo italiani come i nostri nonni» : Cecilia Rodriguez ha risolto i problemi con il rinnovo del permesso di soggiorno e ora annuncia che tutta la Famiglia Rodriguez diventerà presto italiana. Belen lo è già grazie...

Riforma pensioni 2018/ Assegni deGli italiani a rischio con il taglio dei vitalizi (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e i cambiamenti della Legge Fornero. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 13:47:00 GMT)

7 su 10 Gli italiani che hanno paura di volare : E’ ormai tempo di vacanze e tra chi è già partito e chi invece si sta preparando per godersi una meritata vacanza sono tante le destinazioni turistiche che possono garantire un perfetto periodo di relax staccando dagli impegni di tutti i giorni. Molti sceglieranno una delle tante mete del turismo italiano ma tanti altri sceglieranno di visitare altri paesi lontani. Quando si tratta di viaggiare, a meno che non si decida per un luogo ...

“Eroi!”. L’applauso deGli italiani per questi bagnini : ecco cosa hanno fatto. E succede tutto in una spiaggia italiana : I veri eroi dell’estate sono loro, i bagnini che ogni giorno rischiano anche la vita per salvare turisti e non dalle situazioni di pericolo. E loro, Cesare e Lorenzo (i ragazzi nella foto, ma ce ne sono altri quattro, al pronto soccorso per l’acqua ingerita durante il salvataggio), si sono comportati proprio da eroi perché, riporta Il Resto del Carlino, hanno messo in salvo due bambine di 7 e 8 anni che rischiavano di morire ...

Wimbledon 2018 : le ambizioni deGli italiani. Cecchinato per la conferma - Fognini può far bene. Attenzione a Berrettini : Wimbledon, – 4. Lunedì prenderà il via l’edizione 2018 dei Championships, terzo Slam stagionale. Una parola che in Italia fa pensare al Roland Garros e alla cavalcata di Marco Cecchinato a Parigi. Le attenzioni, nel gruppetto (5 giocatori) di azzurri sicuri di giocare a Londra, sono soprattutto per lui. Un’esame di maturità, definizione che può sembrare scontata e banale ma che inquadra alla perfezione la situazione del ...

‘Matteo Salvini - il ministro della paura’ - come il leader della Lega ha conquistato Gli italiani : Matteo Salvini vende la paura al mercato della politica. E’ una merce richiestissima e lui la offre a buon mercato. La paura dell’altro, la paura dello straniero, la paura del ladro, la paura di restare senza lavoro, la paura di impoverirci. La paura del futuro. Quando Marco Lillo, che dirige la collana di Paper First, la casa editrice del Fatto Quotidiano, mi propose il lavoro che oggi è il volume disponibile sia in libreria che in ...

C'è una Corea anche per la Germania Tedeschi a casa - Gli italiani godono : Era accaduto all'Italia, all'Inghilterra, alla Francia, al Brasile, all'Argentina, è toccato, infine, alla Germania, la sua grande illusione non è più il film di Renoir, è la cronaca attuale, sono le ...

Quante sono le apparecchiature mediche neGli ospedali italiani troppo vecchie? : In ambito sanitario il nuovo governo giallo-verde dovrebbe inserire l'ammodernamento delle tecnologie e degli strumenti di diagnostica in cima alla sua agenda. È quanto afferma Antonio Spera, ...

Migranti - perché è Angela Merkel il miGlior alleato di Salvini e deGli interessi italiani in Europa : Tutti i paesi Ue vogliono rinnovare il regolamento Dublino. Il problema è capire come:?aumentare gli obblighi di solidarietà o rifiutare la ridistribuzione. L’Italia sarebbe avvantaggiata dalla prima opzione, promossa da Angela Merkel. Eppure si schiera per la seconda:?quella sponsorizzata dal blocco di Visegrad, dall’Austria e «dall’altra Germania» di Horst Seehofer, il ministro degli Interni che osteggia la Cancelliera...