“Gli ha strappato i testicoli a morsi Poi il pene…” È stata la fidanzata Un gesto

(Di venerdì 29 giugno 2018) Una discussione molto accesa, che ha iniziato subito a salire di tono e che si è trasformata presto in urla feroci. Terminata, però, come peggio non si poteva, con l’intervento degli agenti che si sono trovati di fronte una scena a dir poco raccapricciante. Protagonisti della vicenda una donna e un uomo, legati sentimentalmente l’uno all’altra, che hanno avuto un violento diverbio tra le mura di casa. Tra una parolaccia e l’altra, lui a un certo punto ha perso la testa e senza pensarci su si è scagliato contro la compagna, aggredendola. Lei, sentendosi in pericolo, ha reagito prendendo di mira i genitali dell’altro, mordendoli e tentando di staccarglieli letteralmente dal corpo. I fatti, come riportato dalle testate locali, sono avvenuti intorno alle 22.00 in un’abitazione di via Calabria a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Un evento ...