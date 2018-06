Giustizia | Bonafede | ' La riforma della prescrizione | dedicata a Viareggio'

Giustizia - Bonafede : 'La prescrizione è un'ombra inaccettabile' : "L'ombra della prescrizione è un'ombra terribile, un'ombra inaccettabile in uno Stato di diritto. Non esiste". Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a Viareggio , Lucca, alla ...

Giustizia - l’Anm incontra il ministro Bonafede : “D’accordo su riforma della prescrizione. Stop dopo il primo grado” : La prescrizione bloccata dopo la sentenza di primo grado. E la nuova riforma delle intercettazioni prima rinviata e poi riscritta. Sono le due misure che il nuovo ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha confermato di volere varare al più presto incontrando una delegazione dell’Associazione nazionale magistrati. Lo ha spiegato Francesco Minisci, il presidente del sindacato delle toghe, alla fine del colloquio con il guardasigilli. ...

Anm : 'No alla prescrizione dopo il primo grado - c'è l'ok di Alfonso Bonafede'. Svolta iper-Giustizialista : 'Abbiamo chiesto al ministro di intervenire sulla prescrizione , magari bloccandola dopo la sentenza di primo grado e lui ci ha detto che valuterà la proposta'. Lo ha detto il presidente dell'...

Giustizia : Grillo e Bonafede al bar del ministero - Guardasigilli fa da cicerone : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – Un caffè al bar del ministero della Giustizia, dove il neo ministro Alfonso Bonafede fa da cicerone a Beppe Grillo, mostrandogli il suo ufficio e gli spazi del dicastero di via Arenula. Il fondatore del Movimento scherza coi dipendenti prendendosi gioco del responsabile della Giustizia: “è bravo? – chiede con un sorriso – sennò ci penso io…”, afferma strabuzzando gli occhi. E’ ...

Bonafede : «Magistrati in politica e carceri : così cambio la Giustizia» : ... il neoministro della Giustizia Alfonso Bonafede annuncia che il nuovo governo vuole impedire «per legge» che una toga entrata in politica possa tornare a fare il pubblico ministero o il giudice. Ma ...

Giustizia - arriva la riforma Bonafede-Sarti : "Via la toga ai magistrati/politici" : "Impedire, per legge, che un magistrato che abbia svolto incarichi politici elettivi possa tornare a svolgere il ruolo di magistrato requirente o giudicante". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede...

Giustizia - il ministro Bonafede al Csm : “Impedire che magistrati dopo politica possano tornare a indagare o giudicare” : “La lotta alla mafia e quella alla corruzione sono priorità assolute. La corruzione ha raggiunto un livello inaccettabile”. Al plenum del Csm il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede prende in prestito le parole del capo dello Stato per ribadire l’impegno che il nuovo governo intende portare su questo fronte. Le parole del presidente della Repubblica Mattarella “lanciano un monito molto ambizioso, che come ministro della ...

PalaGiustizia di Bari - gli avvocati in sciopero contro il ministro Bonafede 'Falsità sul decreto' : 'Il ministro ha detto delle cose false quando ha dichiarato che la decisione del decreto legge è stata condivisa dall'avvocatura, non è vero'. Lo ha detto il presidente della Camera penale di Bari, ...

Bari - processi sospesi - Bonafede : 'Tutti sapevano'. Polemica tra Anm e ministro della Giustizia : Polemica a distanza tra l'Anm e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Il pomo della discordia, è il decreto legge che sospende fino al 30 settembre i termini processuali e di prescrizione e i ...

Giustizia : Ermini - per Bari da Bonafede soluzione dannosa e assurda : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “La soluzione trovata da Bonafede per il tribunale di Bari è la peggiore possibile. Bloccare l’attività giudiziaria è dannoso e assurdo”. Lo afferma David Ermini, deputato del Pd. “Bonafede -aggiunge- ha dimostrato di non avere ne la capacità, nè la volontà di trovare una soluzione, preferendo, come è prassi dei 5 stelle, infilare la testa nella sabbia. Insomma ha fatto lo struzzo, ...

Giustizia - Bonafede : 'Blocchiamo la riforma delle intercettazioni' : ... ha detto: 'mi confronterò con gli interlocutori del mondo economia, imprese e consumatori. La mia priorità sarà sempre la tutela dei diritti'. Parlando della prescrizione ha sottolineato che 'il ...

Alfonso Bonafede - ministro della Giustizia : "Il provvedimento sulle intercettazioni verrà bloccato" : Il provvedimento di riforma delle intercettazioni "verrà senz'altro bloccato". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che ha avviato "una valutazione delle risorse che sono state investite per la strumentazione che la legge rendeva necessaria", che verrà riutilizzata "perché non ci piace buttare soldi"."Il mio impegno prioritario è capire le linee della riscrittura del provvedimento - ha detto ...