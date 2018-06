“Giulia | ma allora è vero!” Pubblica ‘quella’ foto e boom! Panico tra i fan

caffeinamagazine

(Di venerdì 29 giugno 2018) Ma insomma, questo ritorno di fiamma, c’è, c’è stato, ci sarà, o è assolutamente improbabile? Parliamo naturalmente di Giulia De Lellis e Andrea Damante che, ultimamente sono stati pizzicati insieme sempre più spesso. Prima in un bar a Verona, poi a cena ad Anzio insieme ai genitori di lei, ora – a quanto pare – in Sardegna. E proprio dalla Sardegna arriva l’ultimo scatto di Giulia su Instagram. Ripresa di spalle, in una posa super sexy, agrafare la star di Uomini e Donne potrebbe essere stato proprio Andrea, che recentemente ha dichiarato di essere ancora innamorato di lei, prendendosi tutte le colpe per la fine della loro storia. I due, secondo i ben informati, si starebbero godendo qualche giorno di vacanza, provando a capire se ci sono i presupposti per tornare insieme. Sui social, però, bocche cucite, anche se i fan della coppia non hanno dubbi sul ...